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洛杉磯同志影展首推臺灣日　三部臺灣電影登大螢幕

透過三部探討臺灣同志議題的電影，為同志及跨性別族群發聲

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/07/13 09:54

《親愛的卵男日記》劇照（照片來源：文化部提供）

（臺灣英文新聞／藝文組　綜合報導）已成立36年的洛杉磯同志影展（Outfest），今年將推出臺灣日，放映三部探討臺灣同志議題的電影，期盼展現臺灣社會的性別友善與創作自由。

根據文化部新聞稿，駐洛杉磯辦事處臺灣書院首度與洛杉磯同志影展合作，自7月13至15日於美國導演公會（Directors Guild of America）劇院，放映包括導演周東彥的紀錄片作品《你找什麼？》、導演王育麟的劇情長片作品《阿莉芙》，以及導演謝光誠作品、全球首映的《親愛的卵男日記》。

駐洛杉磯辦事處臺灣書院主任楊婷媜表示，臺灣與洛杉磯同志影展對性別平權享有共同的核心價值，今年非常榮幸與影展合作推出臺灣日活動，透過藝術為同志及跨性別族群發聲。

影展執行總監瑞克斯特（Christopher Racster）則指出，洛杉磯同志影展致力於傳達普世人權價值，期能透過世界各地具同志或跨性別色彩的電影，使觀眾更深刻理解同志與性別平等議題的重要性。

文化部提及，洛杉磯同志影展30多年來持續為全球LGBTQ（女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者、酷兒）族群提供創作、分享、映演的平臺，迄今已培育數百位新銳導演，並映演三萬多部來自全球各地的LGBTQ電影。

 
洛杉磯同志影展
Outfest
臺灣電影
文化部

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