暑假來新竹喜來登體驗趣味露營  與全台獨家室內營火晚會

暑假期間正值旅遊旺季，近年來很受歡迎的露營行程，也常常是爸爸 媽媽為小朋友安排體驗的出遊首選，露營出遊不免大包小包的旅行配 備，也許還得汗流浹背搭設帳棚設備，新竹豐邑喜來登大飯店為夏日 露營提供更輕鬆舒適的旅行規劃，自7月20日起舉辦「 喜波波陪你住一晚」，陪伴親子享受五星級親子露營和充滿趣味互動 的營火晚會，還有今年邁入第三年的「喜波波大劇場」，也將與小朋 友一起度過笑聲滿載的快樂暑假。

新竹豐邑喜來登大飯店自7月20日至7月21日、8月3日至8月 4日及8月24日至8月25日，推出三梯次「喜波波陪你住一晚」 住房方案，將由新竹喜來登吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與西瓜狗「喜 瓜瓜」陪伴小朋友一起度過歡樂的露營時光，專案入住首日晚間將帶 領小朋友與爸爸媽媽全家一起攜手搭設高達150公分的天然亞麻印 地安帳棚，打造小朋友專屬的秘密基地，營火晚會也將陪伴小朋友進 行有趣的互動遊戲「兔子舞互動」與「親子大風吹」， 增進親子共處的歡樂時光，翌日早晨安排「親子有氧瑜珈」與「 歡樂賓果派對」，在喜波波及喜瓜瓜的陪同之下， 透過晨間的有氧運動提振精神，讓小朋友展開充滿活力的一天；「 喜波波陪你住一晚」專案搭配豪華客房入住一晚， 贈送兩客成人早餐、一客兒童早餐、「喜波波餐具組」一組、「 喜波波動物疊疊樂」一組及「薰衣草森林 明德店入園券」依入住人數每人贈送一張，專案售價每房每晚5,2 00元起(以上價格需加收10%服務費及5%稅金)，每一梯次報 名限額20組。

7月29日下午兩點至三點即將熱鬧開演的喜波波大劇場─「少年狼 與羊的漂流日記」，故事將由飯店大明星─鳳梨獅「喜波波」、 全新吉祥物─西瓜狗「喜瓜瓜」與新竹在地兒童劇團「玉米雞劇團」 共同演出，帶來改編自「少年狼與羊的漂流日記」的冒險故事，透過 生動的故事演出引領小朋友進入奇幻有趣的劇情旅程，即日起至7月 20日前購票可享早鳥票價優惠每張250元，未滿三歲之幼童不需 購票即可入場，活動報名網址https://goo.gl/ bns1y9，更多暑假活動詳細內容請上飯店官網查詢http: //www.sheraton-hsinchu.com/ ，或洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。