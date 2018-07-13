【一週一颱】「颱風季」進入活躍期　氣象專家：週日成颱機率不小 

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今(13)日10時15分發布豪雨特報：受到南方雲系影響，易有短時強降雨，今(13)日台東地區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生機率，屏東山區及綠島蘭嶼有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

周末天氣方面，三立準氣象臉書今(13)日PO文指出，今(13)日至周日(15日)北部晴朗炎熱，近中午紫外線強。新竹以南午後有局部性雷陣雨。

下周一(16日)至周四(19日)盛行偏東風，東半部有局部陣雨，西半部晴朗炎熱，午後山區有局部性雷陣雨，有時影響部分平地。

PO文指出，今南方水氣多，盛行東南風，迎風面的花、東及恆春半島易有局部陣雨，宜蘭也有局部短暫陣雨的機率，局部地區有較大雨勢。

另外，關島西北西方海面，熱帶系統正在蘊釀發展，應持續觀察。

《自由》引述氣象專家吳德榮表示，目前菲律賓東方海面及南海都有熱帶擾動發展跡象，「一週一颱」生成，西北太平洋的「颱風季」已悄悄進入活躍期。

吳德榮13日再度指出，根據各國模式模擬，週日（15日）熱帶擾動移至呂宋島東方海面，發展成颱的機率不小，不過是否會影響台灣，還言之過早，應持續觀察。

報導引述吳德榮說，最新各國〔歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC、中央氣象局GFS〕模式持續模擬出，週日熱帶擾動移至呂宋島東方海面，雖然各模式顯示位置及強度不完全相同，但隱含其發展成颱的機率不小。

氣象達人彭啟明今(13)日也在臉書po文指出，位於關島附近的擾動，仍持續發展當中，這個區域就像是「颱風窩」一樣。

由於整個大氣環流條件是一個大低壓帶，很有利發展，未來幾天有可能逐漸發展成低壓，逐漸發展成颱風。

他也強調，現在說會不會侵襲台灣還太早，各種預測非常的發散，尚未有參考價值，等到成為熱低要發展成為颱風再來關注即可。

他指出，從各種颱風發展指標來看，未來這兩到三周是非常有利發展條件的，從巴比倫、瑪莉亞到未來，可以說我們正在最密集的颱風季當中。

TVBS報導則引述彭啟明說，雖然「一週一颱」聽起來很有壓力，但西太平洋每年至少有26-27個颱風，3-4個侵襲台灣。等到颱風生成，到發布警報時間，或接近台灣，都還有充裕時間做準備，不需要太過緊張。