台灣獺祭官方酒吧承諾絕不漲價 維護獺祭粉絲消費權益

日前因日本中西部暴雨成災，位於日本山口縣岩國市的獺祭酒廠「 旭酒造」因淹水災情，損失超過90萬瓶左右的日本國宴級獺祭名酒 ，造成市場惶恐，甚至在日本網路上出現了哄抬價格的情況。 旭酒造去年底與晶英國際行館攜手設立海外首間獺祭酒吧， 社長櫻井一宏更是每半年來台， 為台灣粉絲呈現獺祭最佳品質不遺餘力，此刻旭酒造雖遭逢災情， 旭酒造仍心繫台灣消費者權益，不願見到獺祭價格遭哄抬， 第一時間發佈消息表示將在兩個月內盡快恢復生產線， 獺祭也對台灣各界的報導及關心表達感謝。

晶英國際行館與旭酒造合作愉快， 藉由行館開幕亦將獺祭清酒介紹給許多南台灣粉絲， 一直以來採全程低溫空運進貨，為獺祭酒吧品質嚴格把關。 御盟集團暨晶英國際行館董事長邵永添也對旭酒造表達關心， 並承諾高雄獺祭酒吧未來將維持原價， 不因本次災情而有任何漲價政策， 以守護旭酒造希望以頂級純米大吟釀讓顧客啜飲幸福的核心理念。

晶英國際行館獺祭酒吧供貨穩定，提供獺祭氣泡濁酒50、 三割九分、二割三分，單杯消費$250起即可品嚐到獺祭氣泡濁酒 新鮮清爽的尾韻，同時更有獺祭精碾純米大吟釀三割九分、 二割三分及遠心分離版本的三割九分、二割三分，單杯消費$300 起，感受獺祭馥郁芬芳的內斂酒質， 更有獺祭系列中最頂級的磨之先驅可供選擇， 品酩淡麗高雅的獺祭口感。

除了豐富的獺祭酒款， 獺祭酒吧五月起也推出佐酒美饌，由Ukai-Tei Kaohsiung協力監製，除了有口感清爽的烏魚子蘋果沙拉、 時令水果佐帕瑪火腿、獺祭酒蒸蛤蠣外， 也提供能與獺祭香氣呼應的帕瑪森乳酪燉飯、 炭烤東寶豬香腸佐蕈菇、嚴選炸牡蠣等，每道料理定價皆為350元 。同時，針對獺祭頂級酒款「磨之先驅」， 也量身訂做歐洲皇室傳統搭配方式呈現的千島湖魚子醬拼盤，以Be llini小麥餅配合蛋白和蛋黃碎、酸豆碎、洋蔥碎、蝦夷蔥、 酸奶等，與獺祭純米大吟釀入喉後變化出層次豐富的濃郁細緻餘韻， 定價800元，不少獺祭粉絲品嚐後皆讚不絕口。以上價格皆需另計 10%服務費，訂位專線請洽07-973-0122由專人服務。