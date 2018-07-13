台南大億麗緻酒店父親節饗宴  多樣選擇滿足味蕾

父親節即將到來，台南大億麗緻酒店尚軒中餐廳、亞洲食錦鐵板燒、 點心坊將推出「父親節饗宴」及抽獎活動，提供各式創意美饌， 慰勞父親一直以來的辛苦付出，並與家人共享歡聚餐時光。

點心坊、新光三越大億麗緻專櫃【父親節蛋糕】7月15日~8月8 日

點心坊、新光三越大億麗緻專櫃推出【圓夢】父親節蛋糕，主廚選用 布朗尼為蛋糕體，搭配微苦伯爵巧克力慕斯以及香脆核桃， 香純綿密口感層次豐富。外觀部分亦加入了創意巧思， 特別於蛋糕上製作了象徵父親沉穩的西裝造型， 特殊外觀及可口滋味，絕對是父親節蛋糕首選，每模 NT$1,050 / 7吋，請於三天前預訂。凡7月31日前購買【圓夢】父親節蛋糕或 8月1日~8月8日父親節週至大億麗緻酒店各餐廳用餐加訂【 圓夢】父親節蛋糕即可享88折優惠。 新光三越員工出示識別證購買【圓夢】父親節蛋糕可享8折優惠， 每人限購一模。

【DIY溫馨父親節蛋糕】

與寶貝共度美好父親節，大億麗緻酒店將於8月4日 15:00~16:00於新光三越西門店B2 C區活動廣場舉辦「DIY溫馨父親節蛋糕」，陪小寶貝親手製作4 吋「父親節蛋糕」乙個，看小朋友親自畫上鮮奶油及裝飾， 完成後將其精美包裝帶回，讓孩子擁有美好難忘回憶，共創親子溫馨 回憶！每份NT$450。

尚軒中餐廳【父親節團圓宴】8月4日~8日

提供了9~12道精緻桌菜和個人套餐選擇，另備有6間雅緻貴賓廂 房，讓您在靜謐的空間裡和家人更為親近。4人合菜每桌4,200 元起，加量每人1,050元；6人桌菜9,000元/10人桌菜 15,000元。菜色請洽餐廳人員。

亞洲食錦鐵板燒【寵愛爸爸海陸珍饌】8月4日~8月8日

每套NT$1,788起，內含「香煎圓鱈魚佐羅勒醬」、「 新鮮日本扇貝」、「澎湖大明蝦佐蜂蜜芥末醬」，並搭配豪華主餐「 日本和牛肋眼」、「美國頂級菲力牛排」或「酥皮嫩雞排」三選一， 十道美饌佳餚，並享哈根達斯冰淇淋無限享用， 讓您用山珍海味慰勞母親的辛勞。

另推出「父親節抽獎活動~父親好禮抽不完~」，讓民眾啖美食、 享好康，8月4日~8月8日凡至「共同市場歐亞自助餐廳」、「 亞洲食錦鐵板燒」、「竹川日本料理」、「尚軒中餐廳」消費滿2, 500元或至「風尚庭園咖啡廳」、「大億麗緻酒店新光三越B2賣 專櫃」購買指定款父親節蛋糕一模，即可參加抽獎，獎項包含：「 尚軒中餐廳」片皮鴨三吃券、「共同市場歐亞自助餐廳」餐券、「 風尚庭園咖啡廳」大億茶點套餐、「亞洲食錦鐵板燒」 平日經濟午間套餐、「竹川日本料理」主廚套餐等百項好禮。