(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普在推特上,刊登了金正恩寫給他的信,並充滿自信地說,北韓問題有巨大進展。然而,金正恩在該信件内,其實完全未提到廢核兩個字。

信件中,金正恩表示,川金會時兩人達成的協議,有重大意義,象徵兩國關係改善,並誓言將城市履行承諾,以帶領美國北韓雙邊關係,進入新時代。然而,信件内完全未提及廢核兩字。

A very nice note from Chairman Kim of North Korea. Great progress being made! pic.twitter.com/6NI6AqL0xt