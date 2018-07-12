2018北海岸夏日海洋慶典 3大活動讓你玩個夠

(台灣英文新聞/ 廖秋煌 報導）夏季是充滿熱情與活力的季節，更是親近海洋、享受音樂的最佳時候，由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下稱北觀處）所主辦的年度盛事「2018北海岸夏日海洋慶典」，今(107)年為海灣旅遊主題年，為歡慶寶島仲夏節，將分別舉辦三場不同類別活動，包括「金山沙灘蹦火音樂季」、「和平島大地音樂祭」以及「大武崙星空饗宴」，另配合和平島公園重新開放，「十大守護岩」票選活動也於記者會現場公布命名結果，今年夏季的北海岸將會熱鬧滾滾充滿活力。

金山沙灘蹦火音樂季 聽音樂賞「蹦火仔」

率先熱鬧登場的是7月21日（六）「金山沙灘蹦火音樂季」。活動結合全球僅剩四艘的蹦火船進行岸邊展演並搭配文史達人進行解說，邀請民眾及音樂歌手一同點亮夏日漁火之歌，另外多家旅行社更推出蹦火仔海上遊程，讓民眾親身體驗蹦火奇景。現場亦有各式園遊會攤位，為活動增添豐富度。

和平島大地音樂祭 「十大守護岩」命名華麗揭曉

8月4日(六)登場的是「和平島大地音樂祭」，結合和平島公園盛大開幕活動，當天民眾只要在和平島公園粉絲團打卡按讚，即可免費入園。音樂祭表演卡司有超級星光大道賴銘偉、梁一貞等多名魅力歌手，一起用悅耳音符歡慶和平島公園開幕。另外坐落於阿拉寶灣內的「十大守護岩」命名票選結果揭曉，以陸族及海族為發想，分別為：海兔岩、彈塗魚岩、海豹岩、鱷魚岩類（鱷魚）、豬頭岩（山豬）、人面獅身岩、金剛岩、花豹、法老岩及黑鳶岩等，未來以預約導覽方式讓民眾一睹守護岩的神秘面貌。

大武崙星空饗宴 數流星氛圍好浪漫

北觀處結合天文界的觀星盛事「火星衝及英仙座流星雨」，分別於7月22(日)及8月12日(日)在大武崙砲台停車場舉辦星空饗宴，藉由專業天文解說及豐富天文觀測活動，讓民眾更親近星空。

2018北海岸夏日海洋慶典」結合音樂、旅行、文化、地質及天文等多重元素，堪稱今夏北台灣最不可錯過的玩法，北觀處邀請大家一起來親身體驗豐富的北海岸夏日慶典，活動相關資訊等詳情請參閱北觀處官網說明。

北觀處官網

北觀粉絲團

​

​