美麗信花園酒店 盛夏沁涼新食光

炙熱夏天，來點清涼的最消暑！

美麗信花園酒店二樓池畔餐廳酒吧-光廊Light Café & JIU BAR近日起推出【盛夏沁涼新食光】新菜色，有一上桌就立刻降暑氣的冰磚冷麵，還有山頭靄靄白雪的富士山定食及紫米芒果冰給嘉賓大力降溫，新菜美味最低竟然只要NT$220起！此外，趁著暑假推出消費滿NT$1,500就贈送價值NT$3,000雙人戶外泳券，美麗信讓您可以享美食更享受暢游戶外泳池的沁涼快感。

美麗信光廊Light Café & JIU BAR於7月15日起推出【盛夏沁涼新食光】消暑活動，主廚力推「嵐山冰磚冷麵」每份NT$399+10%，以來自京都嵐山料理職人的夏日冰磚涼麵做為發想，將富含膳食纖維Q彈涼爽的蕎麥麵搭配香濃溫泉蛋及道地日式七味粉及香蔥；濃郁香醇堅魚汁放置在冰磚上，再搭配照燒炭烤的鮮嫩土雞腿與和風芝麻花園沙拉，視覺頓時降溫，口感冰涼實為今夏消暑聖品。

「冰火富士山定食」每份NT$439+10%；以富士山為主題，將蝶豆花融入Q香米飯中，內餡炒入鮮滑雞蛋與香辣對味的泰式打拋雞，在山頂上加上純白細緻的蛋白霜與滑溜生雞蛋黃，呈現出藍色富士山雲霧繚繞的美景，食用時自己動手將米飯、蛋黃與內餡拌勻一起享用，不但好吃好玩還可感受泰式酸辣打拋飯的異國風味；定食搭配「西班牙豐為冷湯」，由熱帶鳳梨將果肉掏空加入鮮甜西紅柿、香草、橄欖油還有海味馥郁干貝、鮮美甜蝦所調製，上桌時淋上高酒精濃度的生命之水，呈現出一段絢麗火花四射的鳳梨火舞秀，兩者夢幻混搭營造出矛盾冷熱滋味，挑戰您視覺與味覺的極度衝擊！

夏日絕對不容錯過的超人氣冰品，JIU BAR推出「夏艷紫米芒果冰」每份NT$299+10%；將古早味刨冰中藏入哈根達斯芒果雪泥，營造口感小驚喜，於頂端添上以紹興酒長時燉煮，微帶酒香甜感的紫米，再搭配本土新鮮愛文芒果並淋上特製芒果奶霜與果汁煉乳，多層次的酸甜冰爽風味，料多份量足來上一碗絕對能揮別酷熱夏天。「玫瑰牛奶冰沙」每杯NT$250+10%，玫瑰花釀的清香搭配濃郁奶香味，並於頂端添上Q彈吸睛的洛神花凍，可口又優雅的少女系冰沙玫瑰控絕對不能錯過。「洛神玫瑰蘇打」每杯NT$220+10%；洛神花與玫瑰花在舌尖爭奇鬥艷，清香酸甜的滋味搭配蘇打水的清爽，讓炎夏的惱人暑氣得以注入一絲沁涼。

即日起到9月23日，於光廊Light Café & JIU BAR消費滿NT$1,500就送價值NT$3,000雙人戶外游泳券，夏日最好的避暑勝地就在美麗信，有吃有玩還能縱身跳入星級飯店池畔，全新夏日降溫新品與泳池避暑方案敬邀嘉賓親臨「光廊Light Café& JIU BAR」，感受池畔美景與美味佳餚相伴的絕佳滋味。訂位專線：(02)7702-8800分機2328。