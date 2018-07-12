過程奇險  泰國洞穴救援將搬上大螢幕

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）泰國史上最艱鉅的洞穴救援行動雖已落幕，但這交織淚水與奇蹟的過程，正是好萊塢最佳題材，已有兩家製片公司有意將此次事件拍成電影，而泰國官方也決定將睡美人洞打造為博物館。

以喜劇收場的災難故事，再加上連日來全球關注的話題性，使泰國洞穴救援行動獲得不少片商青睞。BBC報導，甚至在13名師生尚未脫困前，就有兩家美國製片公司爭取將這故事搬上大螢幕。

片商Pure Flix以製作激勵人心的基督教電影為主，創辦人之一的Michael Scott住在泰國，由於妻子與救援行動中犧牲的泰國海豹部隊成員Saman Gunan一同長大，他特別有感，盼能將過程中一幕幕感人的畫面紀錄下來。

不過，洛杉磯製片公司Ivanhoe Pictures表示，他們已獲泰國政府欽點，電影將由華裔美籍導演朱浩偉（Jon M Chu）執導。他的最新作品、浪漫喜劇片「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）即將上映。

不只片商嗅到商機，藉由這次行動洗刷泰國軍方形象的泰國政府，也決定把握良機推動觀光，將睡美人洞（Tham Luang）打造為博物館，讓遊客身歷其境，了解本次救援的難度。

睡美人洞位於泰國北部塞美縣，是該國最大地下洞穴系統之一，幾乎保留原始狀態，並未多加開發。泰國官方表示，將設立互動式資料庫，並於洞內、洞外規劃相關設施，確保遊客安全。由於6月至10月是泰國雨季，易有洪災，目前尚不確定博物館是否會終年開放。

受困師生營救畫面（美聯社）