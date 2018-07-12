中華電信數據分公司成立大數據處  

中華電信數據分公司今(12)日舉行「大數據處」揭牌儀式。 宣佈將以150位資料科學家每日處理超過百億筆資料的能量， 正式從內部應用跨進對外服務行列。 中華電信數據分公司大數據業務處目前已承接百餘項國內公部門和私 人企業多項大數據專案，從政府財稅、 交通觀光到連鎖商店選址都涵蓋在內， 以穩固的資安防衛措施搭配先進演算法提供國內其他同業無人能及的 專業服務。

中華電信董事長鄭優於揭牌儀式表示：「 中華電信是國內少數擁有龐大數據的公司， 如何在保護客戶資料的同時，也能創造資料的新價值， 讓客戶享受服務的便利、達到資訊力的正向循環是我們新挑戰目標。 面對5G、IOT等資料爆炸的時代， 中華電信早已準備妥當以搶得先機， 今天在數據分公司成立大數據處，整合總公司、 數據分公司和研究院巨量資料所等百餘位大數據人才， 就是希望同仁能夠整合產銷研資源，讓大數據應用成為新事業， 並且加速推進中華電信在AI領域的發展。」

中華電信數據分公司總經理馬宏燦表示，中華電信大數據運用分「 內部應用」與「對外推廣」。在內部應用部分， 著重在客戶精準行銷、網路精準建設、門市智慧推薦、 營運成本節降等構面， 並運用大數據分析做為營運決策的重要參考指標。在對外應用部份， 中華電信大數據團隊針對金融業、零售業、交通及政府機關、 各縣市智慧城市專案建置計畫，提供大數據平台建置、 分析及管理經驗，陸續打造出ITS交通大數據服務、 車聯網駕駛行為分析服務、 iEN智慧能源管理等服務和新一代電信金融徵信系統。 以智慧商圈及零售應用為例， 中華電信已與全台11個縣市政府合作， 透過大數據分析加上4G行動網路，整合IoT智慧聯網應用服務， 為零售業打造智慧商圈，透過導客、引客、導購、 便利支付與消費集點的智慧商店服務，增加來客率與銷售業績。

放眼未來，最重要的科技亮點「人工智慧」， 將逐漸滲透至各行各業造成產業巨大改變， 其根本動力就在於大數據的收集、處理和呈現， 才有能力提供機器自動學習啟動人工智慧功能。 中華電信面對5G萬物皆可聯網的時代， 將以豐厚的雲端資源累積每秒數以百萬筆計的資料量， 結合中華電信強大的資安實力和台灣最大規模的資料科學家團隊， 為政府部門和私人企業，提供全方位的大數據解決方案和工業4. 0的轉型諮詢服務。