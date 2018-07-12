落實定期定額三不鐵則 持之以恆抽Mazda3汽車  

富邦證券於今年初推出「持之以恆抽汽車」推廣活動，只要於2018年12月31日前，達成連續扣款定期定額ETF六個月任務，即可獲得Mazda3抽獎機會乙次，此次活動不僅會送出兩臺汽車，還加碼多張日本韓國來回機票！所有達成任務的投資人機會均等，不會因為投資金額多寡或單月扣款次數較多而影響抽獎資格。截至上半年，已經有超過一萬名投資人熱烈參與，且每月平均扣款金額達6,500元，欲參加年底抽獎活動的投資人，千萬別忘了從七月份開始參與定期定額扣款ETF之活動，Mazda3等您開回家！詳情請參考活動網頁：https://www.fubon.com/securities/home/info_content_1180627_067682.htm

本次回饋活動之資格設計是為了強調定期定額ETF特性，連續扣款六個月來落實定期定額投資的三不鐡則：「不停扣、不贖回、不間斷」，扣款期間投資人無須理會市況的波動、淨值的漲跌與累積單位數的高低，只要透過投資ETF的長期成本平均分攤，就有創造微笑出場的機會，使小資族也能擁有美利人生！除了透過多元與紀律的投資方式外，若結合富邦「理財悍將」理財機器人服務，就有機會達成長期穩定報酬的投資目標，富邦證券期望成為投資人在準備幸福退休、人生圓夢或為子女財務規劃的財富管理行動方案首選。

富邦證券強調，考量到一般投資人研究資源有限，而低成本的ETF，可免去挑選個股的風險，直接參與前景看好的市場或產業，若透過定期定額執行紀律操作，在時間複利效果下，有機會享受經濟成長帶來的豐厚資本回報。

此外，為了鼓勵投資定期定額ETF的新戶，特別舉辦「投資新顯學 輕鬆滾出第一桶金」開戶回饋活動，即日起至2018年12月31日止，只要未曾在富邦證券開戶的投資人，於線上完成開戶作業，並在兩個月內扣款定期定額ETF滿6,000元者，將可獲得600元7-11商品卡(限量3,000份，先搶先贏)，詳細活動規則請參考網頁，若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com)或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。­­