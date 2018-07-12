全台首例 跨行轉帳嘛ㄟ通！北富銀攜手台灣大哥大推出「M+ 1對1收付款」功能  

台北富邦銀行繼去年底台灣大哥大M+ messenger攜手推出「富邦旺紅包」後，6/14再度聯手推出「M+ 1對1收付款」功能，創下全台通訊軟體「跨行轉帳嘛ㄟ通」的首例！擁有北富銀帳戶的客戶僅需下載M+，並綁定北富銀帳戶，就可使用M+中的「M+ 1對1收付款」功能，輕鬆跨行轉帳給他行帳戶，他行帳戶客戶只要下載M+並綁定自己的銀行帳戶，就可輕鬆收款，快速安全又便利！為慶祝新功能上線，7/1起至9/30止，只要使用「M+ 1對1收付款」功能進行跨行轉帳，轉帳手續費全免。

北富銀表示，「金融即生活 生活即金融」策略奏效，自去年12月底與台灣大哥大攜手推出台灣原味「富邦M+旺紅包」以來，引發台灣一股旺紅包熱潮，至今，已有超過600萬人次參與，成功發出將近150萬個旺紅包，總金額突破新臺幣6.2億元！且旺紅包具生命力，推升數位用戶數近230萬人，活躍用戶正式破百萬人，尤其旺紅包上線後活躍用戶劇增，每月成長數量比上線前半年成長逾85%，數位交易佔比達86%，此外，今年第一季數位通路交易總金額接近新台幣1,900億元，比去年同期成長23%，彰顯生活化的金融服務深獲客戶認同！今年北富銀和台灣大哥大技術團隊再接再厲，推出「M+ 1對1收付款」功能，創下全台通訊軟體「跨行轉帳嘛ㄟ通」的首例，為台灣行動支付立下新的里程碑。

北富銀指出，擁有北富銀帳戶的客戶，只要下載M+並綁定北富銀帳戶，就可輕鬆使用「M+ 1對1收付款」功能跨行轉帳給親朋好友。打開M+1對1聊天室，不用再查對方銀行代碼、不用記對方複雜的銀行帳號、更不用擔心Key錯帳號，只要輕鬆點選「付款」功能，就可以快速、安全又便利的轉帳全台各家銀行、農漁會或行庫帳戶！這項功能對於目前盛行的團購或朋友間聚餐分帳等，可謂行動支付新神器，透過「M+1對1收付款」功能，只要打開M+的1對1聊天室，就可立即進行款項的支付和確認，誰付了多少錢一目了然，省掉大家收錢、找零、對帳繁複過程，讓您輕鬆優雅走在行動支付最前線！

北富銀表示，他行客戶也只需要下載M+並綁定自己手邊現有的銀行帳戶，就可輕鬆透過M+通訊軟體收取朋友支付的帳款，線上收款金額在聊天室窗立即顯示，輕鬆又便利。更歡迎尚未擁有北富銀帳戶的民眾，可使用線上開戶或至北富銀全台127家分行辦理開戶，立即享有「M+ 1對1收付款」完整付款、收款功能！