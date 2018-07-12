休息是為了走更遠的路 小心拔河運動造成累積性傷害

長庚紀念醫院於今年暑假舉辦「國中小拔河訓練營」， 活動從7月2日至12日在長庚養生化中心體育館舉行， 目的是希望發揚「團隊精神」之正向價值觀並從小紮根， 同時結合醫院的醫療防護資源教導國中、 小拔河隊正確的運動防護觀念，如此高規格的訓練營於今日7月12 日圓滿落幕，並舉辦訓練營友誼賽，展現這些天來訓練的成果。

長庚紀念醫院在今天上午的閉幕典禮，也特別致贈感謝狀給拔河協會 及教練，同時頒發結訓證書給每個參加隊伍。桃園長庚紀念醫院副院 長蔡文鐘表示，拔河最能展現團隊合作的精神， 因此長庚紀念醫院積極推廣拔河運動，年底並將舉辦第一屆『 永慶盃拔河賽』，預計邀請全國中、 小學校隊以及非科班學生組隊參加，希望鼓勵學生發揮團隊精神， 並帶動國內的拔河運動風氣。

桃園長庚紀念醫院復健科陳智光醫師參與長庚運動醫學照護團隊多年 ，他指出，拔河是一項展現堅忍意志力的運動，長期苦練， 加上賽場上的堅持，才能得到最後勝利。由於拔河運動總要分出勝負 ，因此力量對抗的強度極高，難免發生運動傷害。依據國際拔河總會 的統計，拔河運動最常發生的運動傷害是肌肉拉和關節扭傷， 傷害發生的部位以腰背及下肢為主， 急性與慢性傷害則大約各占一半。

長庚醫院運動醫學團隊長期照顧拔河國家代表隊的經驗則顯示，拔河 運動員發生上肢運動傷害的機率其實也不低。長庚醫院復健科於今年 台灣復健醫學會年會發表了兩篇拔河運動傷害相關論文， 其中一篇結果顯示，受檢測的女性頂尖拔河運動員， 被查出有腕隧道症候群的比例超過五成， 這已遠高於一般人腕隧道症候群的發生率。

腕隧道症候群是通過手腕掌面的正中神經受壓所導致， 典型症狀是靠大拇指側的三指半麻痺， 發生在拔河運動員可能是因長期用力握繩所致， 因此可歸類在累積性傷害。 不過可能因為從事拔河的運動員身體素質都很好，加上堅忍的特質， 因此他們有極高的比例都不自覺已發生了腕隧道症候群， 這更值得我們特別加以關注。

幸好根據團隊的第二篇研究結果發現，只要在訓練期間給予間歇性休 息，即便只有一週不訓練，也有機會讓腕隧道症候群的症狀緩解， 甚至恢復正常。因此要提醒喜愛拔河的選手或民眾， 間歇性休息是避免累積性傷害最重要的解方，適當休息， 才能讓運動的路走得更長、更遠。

有鑑於此， 長庚紀念醫院為了讓正確的拔河運動傷害防護觀念向下紮根， 延長拔河選手的運動生命，並發揚拔河運動「團結」、「堅忍」、「 刻苦」的精神，今年特別針對國小及國中的拔河校隊選手， 各舉辦為期一週的拔河訓練營，邀請到國家隊等級的「 台灣師大景美聯隊」 教練團及選手群來教授正確的拔河技巧及戰術外， 更將長庚醫療團隊融入課程中， 教導參訓的教練及選手們正確的運動防護觀念， 讓教練及選手在精進拔河技巧及戰術之時， 能同時兼顧選手的運動傷害防護。

教練團成員施教練在閉幕典禮後表示，「雖然只有短短的一週，但是 在如此密集的訓練及課程下， 很明顯的感覺到所有的隊伍在技術上有很明顯的提升。」 參訓的陳同學也說，「一直很喜歡拔河， 以前總覺得身體痠痛在所難免，撐過去就好了，經過這次的訓練營才 恍然大悟，運動傷害是會累積的，以後會更注意自己的身體， 希望有一天可以代表國家出賽，跟隨學長姐的腳步， 延續台灣的光榮。」