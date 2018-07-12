 少年合唱團快閃開普敦 歌聲驚艷當地遊客

新北市少年合唱團在南非當地時間10日至開普敦知名觀光景點Waterfront快閃表演，遊客們駐足欣賞的同時，也忍不住拿手機記錄這一刻，更有當地媒體拍攝採訪，為這優美的海港增添一抹藝術情趣，也讓遊客們留下深刻的印象。

合唱團全程無伴奏的完美演出「快樂的聚會」及「Ho Me Ya Ya」等原住民歌曲，讓開普敦的熱門景點，頓時成為了樂音悠揚的音樂廳，和諧的節奏讓人聽了耳目一新!舞臺同時播放影片行銷新北市，讓南非民眾及遊客認識臺灣，認識新北。現場聽眾結束時也大喊安可，團員們也十分高興能在知名景點有表現的機會。

開普敦臺北聯絡辦事處王海龍處長表示，能夠讓開普敦的民眾及遊客，有機會聽聽來自臺灣的美妙歌聲，是非常難得的經驗，期盼這次表演能讓臺灣的藝文特色行銷國際，展現臺灣囝仔的才華。

此外，駐開普敦臺北聯絡辦事處也安排參觀開普敦議會，議長Dirt Smit除親自接待外，議會員工也聆聽了新北市少年合唱團在議事廳的現場獻唱，即便沒有鋼琴伴奏，仍贏得滿堂彩。

新北市呂衛青副市長表示，這次帶新北市少年合唱團來到南非，學生不只合唱技巧有所精進，還開闊國際視野，與當地的學校交流，並參訪當地原住民保護區，對南非當地的教育及文化都有更多的認識，期待合唱團團員回國後能夠持續進步，在往後的比賽中也能繼續保持好成績。