河床劇團打造超現實夢境　誠品畫廊展至7月底

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）距離上次於誠品畫廊演出已20年，今年7月《河床劇團》帶著作品《造夢者：潛意識劇場─河床劇團20年》再次回到老地方，結合視覺藝術展覽以及現場戲劇表演探討潛意識之謎。



Carl Johnson 展品 《過往的回憶》（照片來源：誠品畫廊）

即日起至7月29日誠品畫廊展出河床劇團《造夢者》探討潛意識的作品，河床於1998年曾於誠品敦南店發表驚豔台灣劇場界的作品《鍋巴》，其企圖以玻璃鏡式的表演來顛覆語言，20年後再度回到誠品展出。這次現場不僅有作品展覽及戲劇表演，河床亦邀請觀眾近距離觀察打造夢境的過程，開放體驗及觀摩藝術家的創作過程，且有機會進入工作現場一探究竟。

身兼策展人及藝術家的河床藝術總監郭文泰，擁有西北大學表演藝術研究博士學位，目前擔任格林奈爾學院劇場舞蹈系副教授及系主任。《造夢者》展演邀請到20年來合作過的國內外的視覺藝術家們，包括蘇匯宇、何采柔、許尹齡、張恩慈、Carl Johnson 及 Andrew Kaufman，以及詩人鴻鴻及夏宇展出詩作手稿。

展覽及創作觀摩為免費入場，創作體驗需事先報名預約，戲劇演出請至兩廳院售票系統購買，詳細資訊至活動臉書及誠品畫廊官網查詢。



展覽海報（照片來源：誠品畫廊）

關於河床：始終探索潛意識，突破表演形式

1998年成立於台北的河床劇團，其創作理念「意象劇場」結合靜態視覺與動態表演突破空間限制，表演時營造的特殊空間感帶給觀眾如同存在於超現實的夢境中。評論家曾經給予其相關探討潛意識的作品正面的評價，可與諾貝爾文學獎得主山繆‧貝克特（Samuel Beckett）及美國超現實電影導演大衛‧林區（David Lynch）最精湛的作品相比。

河床20年來改變台灣劇場多以文本及敘事為主的表演形態，其創意的創作能量，視覺上出色的設計美學，使它成為第一個曾於台灣三大美術館（北美館、國美館、高美館）展演的劇團。突破性的跨界作品也包含2003年《未來主義者的食譜》與好樣餐廳五星級主廚合作，透過飲食美學打造感官劇場，以及自2011年起的《開房間計劃》一次只為一位觀眾進行的沈浸式劇場演出。

河床至目前已演出超過40部前衛劇場創作，並時常參與國際間藝術節等活動，如2018 TIFA台灣國際藝術節、2017 澳門 BOK Fesitival、2015 法國亞維儂off戲劇節等。