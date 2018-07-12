證交所將增訂上市公司員工薪酬資訊相關申報規定

鑒於外界持續關注我國就業市場受僱員工之薪資合理性，經參酌金管會107年4月24日發布之「新版公司治理藍圖」及積極回應外界關注之員工薪資議題，證交所將增訂上市公司員工薪酬統計資訊申報規定，上市公司將於明（108）年起首次申報107年度「非擔任主管職務之全時員工」薪資資訊。

證交所經參採國際間（如美、英等國）之薪酬申報規定、上市公司意見及考量實務作業可行性，除現行已於每年3月底前公告申報之年度財報附註資訊（員工總人數及薪酬總金額之概況資訊）外，上市公司明（108）年4月底前應另申報前一年度「非擔任主管職務」之員工薪資資訊，並以「全時員工」（不含部分工時員工）及其實際薪酬所得（不含股份基礎給付之評價金額）為申報範圍。明（108）年起各上市公司亦應揭露非擔任主管職務全時員工之薪資「平均數」，嗣109年起再增加揭露非擔任主管職務全時員工之薪資「中位數」，期使各公司員工薪酬統計結果更具參考性及可比較性。

前述新增資訊申報項目，證交所將於107年第3季訂定詳細之申報作業說明，並於第4季「上市公司業務宣導會」中加強宣導員工薪酬申報規定，提醒各上市公司及早因應準備。

證交所亦將增修公開資訊觀測站彙總查詢報表，於每年6月底前揭露所有上市公司申報之員工薪酬資訊，包括財報附註揭露之「全部員工(不含董事)」平均員工福利費用、平均員工薪資費用、同產業公司平均數，暨「非擔任主管職務之全時員工(不含董事、經理人)」之薪資平均數與中位數等，另將依下列三項篩選標準，以欄位標示公司是否有薪資費用與經營績效不相當之情事，及列示各公司「經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性」說明，供外界參酌：

一、非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數未達50萬元者；

二、公司獲利表現(EPS)較同業為佳，惟非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數低於同業水準；

三、公司EPS較前一年度增加，惟非擔任主管職務之全時員工(年度)薪資平均數較前一年度減少。

證交所期許上市公司於爭取營運績效表現之際，應重視員工權益，秉持「服務客戶、照顧員工、回饋股東」之永續經營理念，提升基層員工薪資待遇、促進勞資雙贏，落實公司治理與企業社會責任。