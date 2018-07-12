三中案遭起訴 北檢：馬英九還涉三大案

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）前總統馬英九因涉「三中案」於10日遭北檢依《證券交易法》特別背信等罪嫌起訴，台北地檢署表示，馬英九還涉另外三大案，檢方目前正偵辦中。

自由時報報導，這三大案分別為國家發展研究院土地案、富邦併北銀案及遠雄大巨蛋案。

據報導，國家發展研究院地主之子葉頌仁2016年具狀指控，他父親位於台北市文山區的8.8公頃國發院土地，於1962年被國民黨強迫以每坪5元超低價售出。葉頌仁稱，國發院土地變更案2009年通過後，每坪售價至少漲到50萬元，國民黨總獲利高達300億元。葉頌仁指控時任國民黨主席兼台北市長的馬英九，涉賤賣土地、圖利建商。

富邦併購台北銀行案方面，北銀前副理黃玉炎於2016年10月狀告馬英九，於2002年台北市長任內，涉嫌賤賣台北銀行，圖利富邦金控逾300億元。黃玉炎指當時因反對併購，而遭到解僱。

此外，北檢於2017年10月偵結遠雄大巨蛋案，依圖利罪嫌起訴2004年擔任台北市財政局長的李述德。與遠雄集團議約時，李述德涉嫌在營運資產、違約金、權利金上刻意「讓利」給遠雄。檢方將時任台北市長的馬英九列為他字案被告，分案偵辦。

報導引述北檢，指馬英九被控上百起刑事案件，2016年7月以來，已陸續簽結160件、不起訴4案。不起訴的案件包括特別費養流浪犬馬小九涉瀆職案、納莉風災期間被控涉及廢弛職務釀災案、貓空纜車驗收涉圖利案、東吳大學演講涉洩馬習會機密等案。總統任內涉及財產來源不明案，則予簽結。