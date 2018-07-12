搶進印度拼經濟  貿協10月佈局班加羅爾  

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）印度政府近年來啟動智慧城市計劃，為協助台灣業者掌握商機，適時進駐，對外貿易發展協會10月4日至6日將赴印度舉辦智慧城市商機展，並深入有「印度矽谷」之稱的班加羅爾（Bengaluru），當地政府也表達合作意願。

印度政府2015年啟動智慧城市計畫，預計將投入296億美元（約新台幣8880億元）用於資訊通訊網路布建、智慧運輸、能源管理、合宜住宅、公共衛生、水資源管理、廢棄物管理及環境永續等，至今已指定99座智慧城市，共規劃4500個智慧化方案。

中華民國對外貿易發展協會10月4日至6日將在有印度矽谷之稱的班加羅爾主辦「SMART ASIA India」智慧城市商機展，並與全印度商工總會（FICCI）合辦台印智慧城市論壇，協助台灣廠商掌握印度智慧城市龐大商機。

為更有效媒合，貿協也派員拜會班加羅爾當地主管機關，根據貿協今天發布新聞稿，當地官員表示，因應當地人口快速成長所帶來的都市擴張及改造需求，班加羅爾所需的智慧解決方案主要聚焦在運輸管理、水資源管理及固態廢棄物處理。

官員並表示，印度智慧城市特色在於公私合營的PPP模式（Public-Private-Partnership），不只追求外商投資，更希望外商與當地廠商合作，也歡迎ICT（Information and Communication Technology資訊與通信科技）實力堅強的台灣廠商爭取當地標案，提升印度推動智慧城市的品質與效率。