首位臺灣館女藝術家代表　鄭淑麗將參展威尼斯雙年展　

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）臺北市立美術館今（12）日宣布，明（2019）年的威尼斯國際美術雙年展（2019 Venice Biennale）臺灣館，將由藝術家鄭淑麗代表參展，這將是北美館主辦的臺灣館推舉單一藝術家參展以來，首位女性藝術家代表。

北美館館長林平表示，近年來臺灣藝術家、藝術機構於全球藝術社群平臺的參與度提升，因此產生更趨細密而複雜的連結網絡。

林平指出，此次提名委員以展演策略思維，對代表藝術家的推薦有更多全球策略性的著墨，而「鄭淑麗不只是臺灣，且為全球網路藝術的先驅，成為推薦首選。」

藝術家暨電影導演鄭淑麗​（照片來源：北美館提供）

而為強化臺灣館的國際連結，此次也邀請理解鄭淑麗創作脈絡並有長期合作默契之的西班牙哲學家保羅‧普雷西亞多（Paul B. Preciado）出任臺灣館策展人。

鄭淑麗表示，此次參展將有機會移至普里奇歐尼宮邸（Palazzo delle Prigioni），在這個16世紀監獄場景中探討罪與罰的議題，「我在臺灣戒嚴時期高度監控的社會中成長，旅居國外數十年後再度回到臺灣，我才重新接觸一個自由開放、先進、且寬厚的新世代。」

鄭淑麗續指，「在這樣的狀態下代表臺灣參展，是一項巨大的任務，我由衷感謝能與具有遠見卓識的策展人普雷西亞多，以及全力支持的北美館團隊共同實現這項創舉。」

對於臺灣館展覽的策劃，普雷西亞多表示，「鄭淑麗擅長將許多次文化的傳統羅織在一起，從跨性別女性主義、酷兒政治到反種族歧視政治，以科幻小說的敘事、錄像與行為表演等形式演繹。」

普雷西亞多指出，臺灣館的展覽地點，位於威尼斯總督府前屬監獄，提供了一個絕佳場域，讓人重新思考當代社會的自主與行為受壓制的狀態，劃分於正常與異常之間的界線，並想像新的解放實踐。

北美館表示，本屆臺灣館提名委員會由獨立策展人、表演藝術策劃人、藝術家、藝評人等多元角色所組成，為提名會議引入更多議題的思辯與激盪。