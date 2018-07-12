重視災區重建　2020日本東京奧運聖火從福島起跑

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）日本東京奧運組織委員會今(12)日宣布，2020年夏季奧林匹克運動會的火炬接力將從2020年3月26日從福島縣起跑，7月10日抵達首都東京。

綜合加媒《加拿大廣播電台》與法媒《法廣》與《費加洛》的報導，由於這次主辦單位重視災區重建，奧運聖火自2020年3月26日將會從福島縣起跑，途經47個一級行政區，預計於7月10日抵達東京，並於7月24日開幕式上點燃主火炬。

東京都知事小池百合子(Yuriko Koike)表示，能夠把象徵重建的聖火從福島縣傳遞到全國，是很有意義的事。

復興大臣吉野正芳(Masayoshi Yoshino)表示，藉由讓奧運聖火從福島縣起跑，我們希望這個奧運會能夠象徵「恢復」和「治癒」。他還說，我們希望福島縣的倖存者能夠參與奧運火炬傳遞，為受災地區的每個人提供支持。

2011年3月11日，日本本州島東北海岸發生規模9.0地震，造成18,000人死亡和多人失蹤，也造成福島第一核電廠的事故，至今仍有逾70,000人無法返回家園。

2020夏季奧林匹克運動會將在2020年7月24日至8月9日在日本東京都舉辦，這是繼1964年之後，日本首都第二次舉行國際賽事。

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