(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)當我們多數人還在電影院裡看著太空科幻片享受著聲光特效所帶來的刺激，並幻想著有一天能進入大銀幕上的浩瀚宇宙，美國一名年僅17歲的少女愛麗莎‧卡爾森(Alyssa Carson)，已經踏上通往夢想的道路。

這名擁有雄心壯志的少女成長於路易斯安那州，她從小就立志要前往「星星的國度」。

在卡爾森年僅三歲的時候，就告訴她的爸爸:「我想要成為一名登陸火星的太空人!」

現年17歲的卡爾森並沒有忘記她的初衷，而且正在NASA接受嚴格的訓練，準備成為2033年登陸火星計劃的其中一員。

卡爾森是高等太空學院(Advanced Space Academy)有史以來最年輕的畢業生，也是世界上第一個完成NASA三個太空基地訓練(美國、加拿大、土耳其)的人。

另外，卡爾森是第一，也是唯一完成NASA護照計畫(NASA Passport Program)的人，她拜訪了橫跨美國九個州的14個所有訪客中心。

在2016年10月，卡爾森正式從高等波森學院(Advanced Possum Academy，NASA一項太空研究教育計劃）畢業，成為有使以來最年輕的合格太空人。

令人驚訝的是，忙碌的卡爾森仍不忘撥空接受正規學校教育，並同時學習四種語言(中文、英文、法文、西班牙文)。

卡爾森表示：「我最大的挑戰大概就是時間了吧！我必須要在這麼小的年紀完成所有NASA訊練，同時兼顧高中學校課程，雖然非常辛苦，但是目前的成果似乎還不錯。」

卡爾森閒暇之時，還會四處去演講，鼓勵年輕人勇敢追求自己的夢想。她表示：「我們必須相信自己，而且永遠不要讓任何人剝奪你做夢的權利。」