網傳接吻喝水染梅毒 疾管署籲勿以訛傳訛

有媒體報導，有日本女性因接吻或共用杯子染梅毒；疾管署副署長羅一鈞今天表示，接吻可能傳梅毒，但相當罕見，喝水、共用杯子更不會傳染，民眾不要以訛傳訛。

有媒體引用日本媒體報導指出，日本這幾年染梅毒女性暴增，還有女性在懷孕時感染梅毒，導致腹中胎兒遭受感染。媒體報導，這些患者有些並沒有發生性關係，只是經由接吻或是共用杯子就染上梅毒。

具感染科專業、衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，接吻雖可能傳染梅毒，但相當罕見，尤其喝水更不會傳染，接吻和喝水也都不是日本女性感染人數增加的原因。

羅一鈞指出，確實有接吻傳染梅毒的案例報告，若接吻一方剛好口腔有梅毒病灶發作，那另一方的嘴唇就可能出現梅毒潰瘍，但這種案例很少見。梅毒幾乎都是性行為傳染，或輸血、針扎、器官移植、垂直感染等傳染途徑。

梅毒是脫離人體就活不下去的細菌，羅一鈞說，根據目前已知的病例報告，很罕見的傳染途徑除了接吻外，還有如大人口嚼食物再餵食嬰兒，導致嬰兒被感染、咬傷導致被咬者得了梅毒，以及醫生用手把病人的梅毒帶到自己的手和鼻子（手和鼻子發作梅毒各1例）。

至於喝水、共用器具、共用馬桶蓋、共用杯子碗筷等，羅一鈞表示，都未曾有傳染梅毒的案例報告。美國疾病管制署也明白指出這些日常接觸不會傳染梅毒。

另外，羅一鈞說，根據日本官方說法，女性梅毒案例激增是因為網路交友軟體和風俗業者增加的緣故，從未提到與接吻有關，更別說是絕不會造成傳染的共用杯子或喝水，希望民眾不要以訛傳訛。