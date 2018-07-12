地中海飲食 有助對抗骨質疏鬆

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）著重蔬果與橄欖油的地中海飲食，已證實對人體有多項益處，如今又多了一項，有助骨質疏鬆症的人對抗骨質流失。

共1,000名65歲至79歲、來自法國、義大利、荷蘭、波蘭及英國的自願者參與這項為期一年的實驗。受試者分為兩組，只有一組採取地中海飲食。

飲食內容包括大量蔬果、全穀物、堅果、橄欖油、魚類；少許肉類及乳製品；適量酒精飲料。此外，受試者每天會攝取10克維生素D-3，盡可能排除各國日照程度不同的變因。

結果發現，對骨質密度正常的受試者而言，這類飲食影響不大，但對罹患骨質疏鬆症的患者而言，採取地中海飲食一年後，髖骨骨質流失的速度顯著減緩。

英國東安格利亞大學醫學院（University of East Anglia's Norwich Medical School）教授Susan J. Fairweather-Tait表示，由於骨質需要長時間形成，因此光是改變飲食一年就有如此成效，意義重大。

這項研究是由義大利波隆那大學（University of Bologna）主導，結果發表於美國臨床營養學期刊（American Journal of Clinical Nutrition）