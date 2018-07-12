研究：高血壓恐是阿茲海默症的危險因子之一

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）阿茲海默症是一種不可逆的腦部退化疾病，且無法根治，科學家只能積極找出預防和減緩退化的方法。過去多項研究顯示，不健康的飲食、抽菸和肥胖等恐會提高罹患風險，但根據最新研究顯示，高血壓恐也是阿茲海默症的危險因子之一。

該研究結果刊登於《神經學》（Neurology）期刊，研究團隊來自於芝加哥拉什大學阿茲海默氏症醫學中心( Rush Alzheimer's Disease Center )。研究結果顯示，有多個證據指向高血壓是造成阿茲海默症的危險因子之一。

神經學教授Zoe Arvanitakis表示，研究對象為1300名年齡介於59歲到102歲的長者，後續追蹤直到對象死亡（平均8年左右）；這段期間內，研究人員監測他們的血壓值以外，於研究對象過世後，會進行腦部解剖，以記錄腦部病變的情況，包括腦部β類澱粉蛋白斑塊和tau蛋白質是否有堆積，也就是導致阿茲海默的特徵。

研究期間，血壓達134/71mmHg（收縮壓134毫米汞柱、舒張壓71毫米汞柱）者被稱為高血壓前期，而這些對象未來出現腦梗塞和tau蛋白質堆積的情形較嚴重；腦梗塞也就是俗稱的腦血管阻塞之後造成腦細胞壞死，嚴重恐導致腦中風。此外，收縮壓從134毫米汞柱升高到147毫米汞柱者，腦梗塞風險高出了46%。

但神經學教授Zoe Arvanitakis也強調，該研究只是證明高血壓是導致腦部退化的眾多原因之一，仍無法證明高血壓和腦梗塞有直接因果關係，未來他們研究方向會更深入，例如：探討血壓是如何影響大腦，以及改善高血壓是否能降低腦梗塞風險等。