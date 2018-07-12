竊竊私語的土星　透過NASA影片傾聽宇宙之聲

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）美國太空總署(NASA)日前公布一段1分多鐘的土星與其月球的聲音，這是由探測器卡西尼號(Cassini)於2017年9月初時錄製，也就是在它除役前二周。

《哈芬登郵報》報導，天文學家為了讓人類能夠感受距離地球13.5億公里遠的宇宙自然事件，於是將卡西尼號錄製的16分鐘音檔壓縮成28.5秒。

卡西尼號所錄製的聲音是由土星的小月亮土衛二(Enceladus)釋放出能量後，讓土星產生等離子體波(plasma waves)，而這段「交談」聲卻不易被人類察覺，天文學家透過高科技技術將其轉換成人類可聽的音頻；讓人類可以體驗不一樣的宇宙之聲。

影片來源：NASA Jet Propulsion Laboratory

卡西尼號，全名卡西尼-惠更斯號(Cassini-Huygens)於1997年10月15日發射升空後，2004年飛抵土星隨即展開對土星和環繞它的衛星之研究，一直到2017年9月15日潛入土星大氣層中銷毀。卡西尼在13年的任務中，除了傳回大量的數據，還傳回了超過45萬張的照片，更曾經參與土星的四季變化等研究；這些統計數據截至2017年8月29日已獲近4,000份科學出版物所利用。

延伸閱讀：

NASA：最後的吻別！卡西尼號15日光榮退伍