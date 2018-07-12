葉俊榮接掌教育部　賴清德讚認真為國家做事的人

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）行政院長賴清德今（12）日公布內閣改組，因臺灣大學校長遴選「管中閔案」而爭議多時的教育部長，確定由內政部長葉俊榮接任，此次內閣改組將在下周一（16）完成交接。

賴清德今日在行政院會後記者會宣布內閣改組名單，除了葉俊榮接掌教育部之外，內政部長將由行政院發言人及政務委員徐國勇接任，而行政院發言人一職則由原住民不分區立法委員谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）接任。

行政院長賴清德12日出席行政院會後記者會，宣布內閣改組名單和部會首長接任理由（照片來源：中央社提供）

此外，財政部長許虞哲將去職，由次長蘇建榮升任；交通部長賀陳旦去職，由臺灣港務公司董事長吳宏謀接任；故宮博物院長林正儀去職，由前行政院文化建設委員會（文化部前身）主任委員陳其南接任；法務部長邱太三去職，由調查局長蔡清祥接替。外傳邱太三將接任總統府副秘書長，賴清德在記者會中並未否認此項消息，僅表示總統蔡英文將另有任用。

總統府則在午間宣布，法務部長邱太三將出任國家安全會議諮詢委員一職，並於近期上任。

總統府表示，蔡總統高度肯定兩年來邱太三在法務部長任內，無論在司法改革的推進、獄政改革，一直到反毒掃毒、洗錢防制體系的完備等等的卓越貢獻。此外，邱太三曾擔任大陸委員會副主委，因此蔡總統希望繼續借重他在國安事務上的專業歷練。

此次是賴清德職掌行政院後，府院進行的第二次改組，而最受矚目的莫過於教育部長接任人選，在前教育部長潘文忠於4月間請辭後，繼任部長吳茂昆又於接任約莫一個月，因各項爭議遂於5月底請辭，教長一職自此懸缺至今。

對於葉俊榮轉任教育部長，賴清德提出三項原因，包括學術地位、耐性和毅力，以及理想和創新。

賴清德表示，葉俊榮是耶魯博士、國際知名法學者，也發表許多著作，他的學術地位絕不輸給任何一位現任的大學校長。而教育問題從幼教、國教、高教、技職、社教，以及體育，千頭萬緒，意見紛雜，要能不厭其煩地溝通，才能化紛爭於無形。

最後，賴清德指出，葉俊榮是個「個性浪漫、充滿理想、又懂創新思維的學者」，他最懂得年輕人的需要，能從國家的高度，思考如何培育下一世代臺灣需要的人才。

賴清德提及，「葉俊榮兩年前拔刀相助出任內政部長，如今再次兩肋插刀接任教育部長，他真的是一位認真為國家做事的人，在此要表達總統和我本人對葉部長的感謝。」

對於臺大校長遴選爭議至今已擠掉兩位教育部長，葉俊榮接任教長後勢必還是得處理臺大校長一事，賴清德對此表示，教育部長處理部內所屬的各項事情，行政院會尊重。

而針對媒體報導此次內閣改組，是為了11月九合一選舉所組成的「戰鬥內閣」，賴清德強調，此次內閣改組是依照「執政節奏的需要」，因應團隊階段性任務的需求，任期前兩年行政團隊的任務主軸是迅速規劃各項建設和改革，現則將邁入第二階段，著重於規劃的落實及執行。