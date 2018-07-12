中美互設關稅壁壘 美向中國加徵10 %關稅

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）本週二，美國公布了一份長達195頁的清單，將對2,000億美元中國商品加徵10%關稅。

美國於6日起對價值340億美元的中國進口商品加徵25%關稅，中國也以牙還牙，以同等規模回敬對手。

美國週二之舉被視為對中國的報復。

另外，美國也威脅對中國160億美元商品的加徵關稅，受到影響的中國進口商品規模恐達2,500億美元。美國總統川普甚至揚言，若中國不改變其囂張跋扈的行徑與態度，將不惜一切代價，將增稅規模擴大至5,500億美元。

值得一提的是，5,500億美元這個天價金額，早已遠遠超出去年美國進口中國商品的總額(5,060億美元)。

有跡象顯示，美國官方甚至對於更進一步向中國關稅制裁開始遲疑。

有趣的是，週二公布的清單涵蓋了一些奇特的項目，如美國已經數十年未進口的活鱒魚和鮮為人知的獾毛及青蛙腿。

Badger hair, frog legs among the niche products on Trump’s tariff list https://t.co/ExD08I9Qtq pic.twitter.com/DH3mpnNCyw — Bloomberg Economics (@economics) 2018年7月11日

清單中當然也包括一些較為尋常的項目，如民生用品醬油和稻米，而以上只是清單中眾多商品的冰山一角。