中美互設關稅壁壘 美向中國加徵10 %關稅

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)本週二,美國公布了一份長達195頁的清單,將對2,000億美元中國商品加徵10%關稅。

美國於6日起對價值340億美元的中國進口商品加徵25%關稅,中國也以牙還牙,以同等規模回敬對手。

美國週二之舉被視為對中國的報復。

另外,美國也威脅對中國160億美元商品的加徵關稅,受到影響的中國進口商品規模恐達2,500億美元。美國總統川普甚至揚言,若中國不改變其囂張跋扈的行徑與態度,將不惜一切代價,將增稅規模擴大至5,500億美元。

值得一提的是,5,500億美元這個天價金額,早已遠遠超出去年美國進口中國商品的總額(5,060億美元)。

有跡象顯示,美國官方甚至對於更進一步向中國關稅制裁開始遲疑。

有趣的是,週二公布的清單涵蓋了一些奇特的項目,如美國已經數十年未進口的活鱒魚和鮮為人知的獾毛及青蛙腿。

Badger hair, frog legs among the niche products on Trump’s tariff list https://t.co/ExD08I9Qtq pic.twitter.com/DH3mpnNCyw