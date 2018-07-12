促觀光發展   越南擬提高外資持股至49%     

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）距離台灣1500多公里外的越南，近年來經濟發展蓬勃，是許多台商開拓新南向市場的主要選擇之一，越南政府也強力推廣越南旅遊，主打航程短、美食多、濃濃異國人文風情，及便宜物價，吸引許多遊客造訪。民營旅遊發展研究委員會日前建議越南政府，提供外資持有航空業股權比重至49%，以促進旅遊業發展。

《越南西貢時報》報導，根據越南統計局數據，截至2018年6月，前往越南旅遊的國際旅客超過789萬人次，較同期成長27.2%，其中台灣旅客也有33萬8956人次，排名第五。越南旅遊部門計畫2020年達到1,700萬至1,800萬外國遊客，8,200萬國內遊客的目標。

越南目前僅有3家航空公司，分別為越南航空、越捷航空及捷星太平洋航空，由於國內航班班次數量有限，導致越南國籍航空缺乏競爭力。越南民營經濟發展研究委員會以及旅遊諮詢委員會向越南總理提出10項建議，包括修正投資法以吸引國外航空業者投資越南航空業，並考慮調高外資持有航空業股權比重至49%，簡化申請航空運輸營業執照的行政程序。

另建議為推動機場基礎設施投資發展，不應過於依賴公共投資，應改向民間招商，紓解胡志明市新山一國際機場過載之情形。

越南官員表示，未來將持續推動越南觀光產業發展，並提高競爭力，吸引更多國際旅客造訪。