內閣大換血 7首長異動16日上任

行政院長賴清德今天宣布內閣改組名單，包括新任教育部長葉俊榮、內政部長徐國勇、交通部長吳宏謀、法務部長蔡清祥、財政部長蘇建榮等7人，將於16日上任履新。



賴清德上午召開記者會，親自宣布內閣改組名單，除上述5人外，還有新任故宮博物院院長陳其南與新任行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。



另外，行政院發言人徐國勇也宣布，農糧署署長陳建斌將去職，由現任農委會主秘胡忠一接任；體育署長林德福去職，由國立體育大學校長高俊雄出任。



賴清德表示，去年9月8日他接任行政院長，勉勵閣員成為「做實事內閣」，當時考量到政院三長都是新人，因此請各部會首長繼續留下打拚。



他說，這次內閣人事安排是依照執政節奏需要進行調整，行政團隊在總統蔡英文任期頭2年內，迅速規劃各項建設和改革，第一階段各項規劃已陸續到位，現在即將邁入第二階段，將規劃落實執行，因此這次內閣調整是因應階段任務需求，並非對閣員的否定。



賴清德首先宣布，懸缺的教育部長一職由內政部長葉俊榮接任。前陣子葉俊榮多次提到，當初臨危授命擔任內政部長，純粹是拔刀相助，讓新政府有順利起步，現在答應幫忙的時間已到，希望回到學術領域。但他跟蔡總統都認為葉俊榮表現優異，「團隊中不能沒有他（葉俊榮）」，因此極力慰留。



賴清德說，他邀請葉俊榮擔任教育部長有三個原因，一是學術地位，葉俊榮是耶魯博士，國際知名學者，著作等身，不輸任何一位大學校長；二是耐性和毅力，教育工作千頭萬緒，要不厭其煩溝通；三是理想和創新，教育部長核心工作是思考如何培育人才，葉俊榮個性浪漫、充滿理想又有創新思維，可以從國家高度思考如何培養台灣需要的人才。他跟葉俊榮懇談後，葉俊榮思考幾天終於同意出任，他與蔡總統都對葉俊榮願意再度兩肋插刀非常感謝。



賴清德表示，內政部長一職將由徐國勇接任，徐國勇是法學博士，具法律專業，長期擔任行政院發言人，了解內政業務；加上有豐富媒體、民代與社團經驗，有很好的溝通能力，對民意十分敏銳，做事明快果決，他認為徐國勇是最佳接任人選。他賦予徐國勇最重要的工作，是改善治安、打擊犯罪與掃毒的工作。



他說，徐國勇轉任內政部長留下的行政院發言人職缺，由原住民不分區立委Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）接任。Kolas是東海大學社會研究所碩士，歷任新聞記者、主播、主管，有十多年的媒體經驗。後來轉任桃園市原民局局長，現在是立法委員、也是民進黨發言人。相信她豐富的媒體經驗，可以掌握記者的需求。



財政部長方面，賴清德說，財政部長許虞哲完成第一階段稅改，並主動向他表示，階段任務完成，希望可以交棒給青壯世代，許虞哲未來會另有任用，部長一職由財政部政務次長蘇建榮接任。



蘇建榮是賓州州立大學經濟學博士，歷任台北大學財政學系教授、教務長、公共事務學院院長，台北市政府財政局長和財政部次長，在學界和政府的歷練完整。



在法務部長方面，賴清德表示，法務部長邱太三完成司法改革，近來屢次向他表示希望休息、回學校教書，因為體恤邱這兩年多的辛勞，也承受許多不盡公平的批評，他勉予同意，相信蔡總統會繼續借重邱的專長。



法務部長一職由調查局長蔡清祥接任，蔡是法學和公共管理碩士，長期擔任檢察官，調查局長任內大力查緝毒品，此刻出任法務部長代表政府掃蕩毒品、維護治安的決心。



交通部長方面，賴清德說，交通部長賀陳旦當初承諾來幫忙一年，現在已經超過兩年，「人才絕不寂寞」，將另有任用，不會讓賀陳旦離開團隊。交通部長將由台灣港務公司董事長吳宏謀接任，吳來自工程專業領域，曾任公共工程委員會主委及高雄市副市長，盼吳展現執行力，並確保交通建設工程的品質。



另外，賴清德表示，故宮博物院院長林正儀因人生另有規劃，請辭獲准，由前文建會主委陳其南接任。陳其南是耶魯大學文化人類學博士，知名的人類學和台灣史專家，過去是台灣「社區總體營造」、「文化創意產業」的重要推手，目前是北藝大的教授，也是行政院文化會報的委員。



總統府發言人黃重諺今天說，法務部長邱太三曾擔任陸委會副主委，總統蔡英文希望繼續借重其國安事務上專業歷練，將請邱太三出任國家安全會議諮詢委員一職，並將於近期上任。