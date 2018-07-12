天后席琳狄翁首場台北演唱會　霸氣趕走颱風瑪莉亞

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）鐵肺歌后席琳狄翁（Celine Dion）昨（11）日首度登台演出，儘管強碰瑪莉亞颱風颱風尾，演唱會仍照常舉行，並以多首經典名曲及幽默玩笑成功逗樂並征服粉絲。

11日（周三）晚間，席琳狄翁台北演唱會於小巨蛋登場，伴隨著多首成名曲讓粉絲一飽耳福，天后也不時與現場萬名歌迷分享心情，詼諧幽默的她更逗樂大家也成功炒熱氣氛，並以中文和大家道謝。演唱會現場更是眾星雲集，歌手Ella、江蕙、蕭煌奇、江美琪等，也化身成小粉絲在台下一睹天后風采。

席琳狄翁首場在台唱會，一共帶來19首知名歌曲及6套精心設計的服裝。



（照片來源：中央社）

身穿義大利高訂品牌Schiaparelli金色西裝褲裝登台開場的席琳狄翁，以《愛的力量》（The Power of Love） 揭開序幕並熱情的表示很開心能來到台北開唱。

第二首知名曲《愛的方式》 （That's The Way It Is）唱完後，心疼歌迷的天后更幽默地表示自己沒有邀請颱風瑪莉亞，請她乖乖待在家裡就好，並演唱隨性自編曲《瑪莉亞》（Maria），接著感謝粉絲長期的支持並用中文說「謝謝」。

期間，席琳狄翁也提到為電影《死侍2》（Deadpool 2）演唱的主題曲 《浴火重生》（Ashes） 逗趣的事跡，當初接到男主角萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds） 的邀請時，以為是拍電影的邀約，讓她一直對著鏡子狂練表情，並現場在台上做出臉部抽筋的誇張表情逗樂台下，後來才發現是要找她唱主題曲，一聽就愛上的她馬上就答應要錄。並開玩笑的說有機會要去看這部在台票房第1的電影，但千萬不要帶小孩去看。

壓軸的安可曲同時也是經典電影鐵達尼號主題曲的 《愛無止盡》（My Heart Will Go On），演唱結束後，席琳狄翁再一次感性表示：「謝謝你們，台北，你們是太特別的聽眾，我們非常開心能夠在這裡！」

席琳狄翁於6月21日展開亞太巡演，以東京作為首站，預計走訪澳門、新加坡、雅加達、台北、馬尼拉、雪梨共12站，演唱22場。

台北為此巡迴演唱最多場次的國家，據傳唱酬高達600萬美金（約1.8億元台幣），票房粗估2.5億台幣。後續還有兩場於13日及14日的演出，仍有零星票券可於寬宏售票系統購買。