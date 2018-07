天后席琳狄翁首場台北演唱會　霸氣趕走颱風瑪莉亞

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)鐵肺歌后席琳狄翁(Celine Dion)昨(11)日首度登台演出,儘管強碰瑪莉亞颱風颱風尾,演唱會仍照常舉行,並以多首經典名曲及幽默玩笑成功逗樂並征服粉絲。

11日(周三)晚間,席琳狄翁台北演唱會於小巨蛋登場,伴隨著多首成名曲讓粉絲一飽耳福,天后也不時與現場萬名歌迷分享心情,詼諧幽默的她更逗樂大家也成功炒熱氣氛,並以中文和大家道謝。演唱會現場更是眾星雲集,歌手Ella、江蕙、蕭煌奇、江美琪等,也化身成小粉絲在台下一睹天后風采。

席琳狄翁首場在台唱會,一共帶來19首知名歌曲及6套精心設計的服裝。



(照片來源:中央社)

身穿義大利高訂品牌Schiaparelli金色西裝褲裝登台開場的席琳狄翁,以《愛的力量》(The Power of Love) 揭開序幕並熱情的表示很開心能來到台北開唱。

第二首知名曲《愛的方式》 (That's The Way It Is)唱完後,心疼歌迷的天后更幽默地表示自己沒有邀請颱風瑪莉亞,請她乖乖待在家裡就好,並演唱隨性自編曲《瑪莉亞》(Maria),接著感謝粉絲長期的支持並用中文說「謝謝」。

期間,席琳狄翁也提到為電影《死侍2》(Deadpool 2)演唱的主題曲 《浴火重生》(Ashes) 逗趣的事跡,當初接到男主角萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds) 的邀請時,以為是拍電影的邀約,讓她一直對著鏡子狂練表情,並現場在台上做出臉部抽筋的誇張表情逗樂台下,後來才發現是要找她唱主題曲,一聽就愛上的她馬上就答應要錄。並開玩笑的說有機會要去看這部在台票房第1的電影,但千萬不要帶小孩去看。

壓軸的安可曲同時也是經典電影鐵達尼號主題曲的 《愛無止盡》(My Heart Will Go On),演唱結束後,席琳狄翁再一次感性表示:「謝謝你們,台北,你們是太特別的聽眾,我們非常開心能夠在這裡!」

席琳狄翁於6月21日展開亞太巡演,以東京作為首站,預計走訪澳門、新加坡、雅加達、台北、馬尼拉、雪梨共12站,演唱22場。

台北為此巡迴演唱最多場次的國家,據傳唱酬高達600萬美金(約1.8億元台幣),票房粗估2.5億台幣。後續還有兩場於13日及14日的演出,仍有零星票券可於寬宏售票系統購買。