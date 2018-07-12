弘光科大研發火龍果月餅 預計中秋節上市

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）今年夏天水果大豐收，火龍果等水果產量過盛，導致市場價格走跌，在義美食品等多家企業紛紛認購後，弘光科技大學除了認購之外，更製作火龍果果乾及餡料產品，以及研發新口味的火龍果口味糕餅，預計在中秋節前上市販售。

民生學院院長林麗雲表示，弘光科技大學受台中市糕餅公會委託製作10公噸的火龍果加工品外，校內又再追加訂購500箱共10公噸的火龍果供員工認購，幾天內全數搶購一空。

龐大數量的火龍果堆滿了加工教室、大冰箱，為避免久放不新鮮，學生趕工製作，清洗、剝皮、切片、烘乾，預計在一個月內把火龍果製作成半成品，交給台中市糕餅公會，農糧署也派員前來拍照紀錄，稱許學校的處理速度很快，有助於消化盛產的火龍果。

林麗雲指出，火龍果含有豐富的維生素、膳食纖維、鐵、鈣等營養成分，還可以促進腸胃蠕動，果皮含有甜菜紅色，具有抗氧化的效果，因此，學校運用火龍果的特性，把整顆火龍果全部加工製成月餅。

火龍果月餅餅皮用新鮮烘乾的火龍果皮加入酥皮混合製成，內餡則有火龍果果肉加入鳳梨製成，吃起來有火龍果的香氣，又有火龍果黑色子的口感；另外，還製作火龍果果乾，吃起來口味獨特，富含香氣又不甜膩，預計中秋節前將會上市販售。