「山波 Simple」主打樸實食物  美味度卻不簡單

（台灣英文新聞 / 潘云薇 新北採訪報導）大面落地窗、幾張木質桌椅，簡約的空間設計，搭配上櫃台幾款樣貌無華的甜點與新鮮水果；傳達出店家「山波 Simple」想分享樸實原始食物的理念和態度。

櫃台幾款簡單無華的甜點與新鮮水果；呈現出店家樸實的經營理念與態度。

甜點款項 沒有虛而無實的包裝

「你們蛋糕就這個樣子嗎？」這是曾到訪的客人，在看到店內甜點外觀第一時間所提出的質疑。或許，吃慣了裝飾炫麗蛋糕的人，難免會將蛋糕體樸素的形貌，與沒下功夫製作蛋糕聯想在一起；但其實簡單的外表，會讓品嘗的人，更誠實去面對甜點本身，而非包裝，在食材與原物料上，更需要花心力去挑選與烹飪製作。

「越簡單的事越不容易做，它就是很直接的告訴你，這個東西好或不好；有時候你覺得簡單，但要呈現出想要的味道卻不容易。」翁主理人說，我們從一開始就完全沒考慮選擇方便這條路。好比，店內的用糖，絕不採用市售調配好的果糖，是使用自家炒的紅糖，不論在香氣、甜度、成分上，都較為天然、美味。

店內受歡迎的鐵觀音生乳酪，茶葉來自新北市石門區。兩位主理人沒有選用知名產地的鐵觀音，是希望挖掘更多大家不熟悉，但品質、香氣同樣表現出色的茶葉；蛋糕的餅底也堅持不採用現成方便、快速的消化餅乾，而是先烘培自製出可可餅乾，再將餅乾打碎作為基底，以純鐵觀音乳酪、荔枝果肉作為中間夾層，頂層鋪上加有荔枝汁的生乳酪；入口時，茶香與荔枝香相互不搶味，底層酥酥鬆鬆的可可碎餅乾，則為這款甜點增添口感層次，其中的甜味與生乳酪的酸味融合在嘴裡，整體口感清爽無負擔。

鐵觀音生乳酪以自製可可餅乾為基底，加入蜜漬荔枝汁與鐵觀音茶，配以生乳酪，味道清爽沒負擔。

推出口味 主理人自己要先認可

「雖然好不好吃是一件很主觀的事，但至少要通過我們自己的認可，才能將我們喜歡的味道跟大家分享。」翁主理人說，像是店內的特色甜點——羊焦糖戚風，就選用了一般店家較少看見的羊奶作為調味的主角。

本身喜歡喝羊奶的游主理人，將羊奶與糖調製在一起，花費2個多小時，將一大鍋配料熬製成濃稠狀的羊焦糖，搭配上口感柔軟的戚風蛋糕體，刨了些許肉桂，淋上現打滑順的鮮奶油，口感層次豐富，彼此相輔相成，沒有難以入口的羊腥味。

之前有位客人原本特別前來品嘗學姊打卡、推薦的濃抹茶生乳酪，當天恰巧沒販售這款甜點，在翁主理人推介下，她點了羊焦糖戚風，表示來了就是要試，也給予正面評價，讓翁主理人很感動。「如果我去到一間店，遇到沒點過的東西，也會怕踩到雷，客人是信任我們，才願意嘗試沒吃過的口味。」因為嘗試，才有機會發掘更多自己喜歡的味道。店內菜單上標示的？？？CAKE，等著喜歡挑戰新口味的食客，來揭開這隱藏版的獨有美味。

羊焦糖戚風是將羊奶與糖熬成濃稠狀的羊焦糖，配以戚風蛋糕體與現刨肉桂，淋上滑順鮮奶油，味道彼此相輔相成。

特製飲品 讓人有記憶點

你喝過真正用香草莢調製的拿鐵嗎？而且冰的、熱的做法還不一樣。冰香草拿鐵以自製香草莢漬糖調配，再放入一根香草莢，甜味自然、淡雅；熱香草拿鐵則在最上層以香草莢漬糖做炙燒，味道帶有皮革與碳烤的香氣，可先品嘗炙燒後漬糖轉為脆糖的口感，再選擇攪拌均勻一起入口，或一口咬著脆糖、一口品嘗拿鐵。

翁主理人打趣說，「有時候覺得自己很愛找麻煩，但客人花時間來店裡消費，不能讓他們失望或覺得很雷，希望呈現出不同的口感與香氣。」雖然供貨廠商會建議，改用香草果漿來增加風味，方便又快速。但兩位主理人嚴格把關食材、原物料的品質，絕不妥協，毫無考慮直接回答，「我們沒這個需求。」甚至花了半年左右的時間，找到他們心目中的哥斯大黎加咖啡豆。游主理人認為，這款豆子的果酸香氣，和店內調製的咖啡飲品很契合。

翁主理人說，「希望讓喝的人有記憶點。」好比，黑塩奶霜烏龍茶，將重焙過的高山茶混合牛奶和鮮奶油，在杯口抹上一顆顆大小不一的夏威夷黑塩；入口時，淡淡的鹹味混著雅緻不膩的甜味，每一口都溫和不突兀。她說，之前也嘗試使用過海鹽，但相形之下，海鹽顆粒較細、稍稍偏鹹，黑塩的口感適中，顆粒也較大，喝時，隱約可吃到一顆顆的黑鹽，可以帶出不同的層次口感，是外面喝不到的味道。

黑塩奶霜烏龍茶將重焙過的高山茶混合牛奶和鮮奶油，在杯口抹上夏威夷黑塩，帶出淡雅的層次口感。

不設框架 不斷挖掘新食物

「山波 Simple」開店至今快滿一年，兩位主理人不斷嘗試調整食材和味道，希望端出更好的美味給客人。最近推出以新鮮萬壽菊調製成的飲品，就是一款好喝的新鮮香草茶。萬壽菊特有的百香果香味，搭配上檸檬香茅、薄荷等香草，口味酸甜清爽，適合在炎熱的夏天喝上一杯。

兩位主理人研發新品的理念，如同招牌上寫的「CAKE、FOOD、DRINK、COFFEE、More……」他們所想表達的是「山波 Simple」 將繼續挖掘更多不一樣、獨特的樸實原始食物，以更多型態、方式呈現出來，讓大家看到簡單美味的更多可能性。

以新鮮萬壽菊調製成的飲品，帶有百香果的自然香味，適合在炎熱的季節來上一杯。

「山波 Simple」

地址：新北市淡水區新民街180巷7弄43號

電話：02-2625-3118

營業時間：13：00 ～19：00

7月份休息日：7/13（五）、7/19（四）、7/27（五）

每個月休息日不固定，以店家Facebook或Instagram上公布的訊息為主。

店家推出的甜點、飲品、鹹食……會不定期更新，以現場販售品項為主。