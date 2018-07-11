【快訊】台南規模4.3地震　最大震度永康5級

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，今(11)日晚上8時41分發生芮氏規模4.3地震，震央在台南市政府西北方6.5公里處、也就是台南市安南區。

這次地震深度5.6公里，各地最大震度為台南永康5級、台南市4級、高雄旗山1級、高雄市1級、嘉義市與嘉義六腳均1級、屏東線屏東市1級、雲林古坑與斗六均1級、彰化縣彰化市1級。

對這起淺層地震，台南網友紛紛表示台南晃得很大。地震後台南代理市長李孟諺很快就在臉書PO文「剛剛台南地區傳出地震，大家應該受驚了！」

他表示，南市消防局目前初步掌握訊息，全市目前沒有傳出重大災情，

天佑台南，我們已經派出警義消巡查，區公所也啟動查報系統，大家若有需要幫助，也請聯繫119，我們會一直守護大家。

蘋果引述氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這起地震芮氏規模4.3不算大，但深度僅5.6公里屬淺層地震，才會導致台南市永康、台南市分別發生5和4級的震度。

由於規模不大，其他地區震度不大。也因為規模不大、地震持續時間短，推估應不致於產生災情。



分析這起地震，陳國昌說，這起地震可能發生的原因有兩個，第一是與位處後甲里斷層附近的破碎帶有關。另一個可能原因則是馬尼拉海溝往北延伸到台灣附近的隱沒帶邊緣活動所致。不過都需要更多資料佐證。