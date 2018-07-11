「最速男」楊俊瀚認愛大14歲女主播　網友：人帥真好

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）台灣男子100、200公尺雙料全國紀錄保持人楊俊瀚，今(11)日在臉書上發表聲明，承認與大他14歲的愛爾達體育台女主播張旖旂，正在交往中。但他盼望外界能更加關心選手們，在運動場上的表現。

去年世大運，21歲的田徑國手楊俊瀚運以10秒20打破男子百公尺全國紀錄奪金，被封「台灣最速男」。有周刊報導稱，他與大他「9歲」的體育主播張旖旂正熱戀中。周刊記者日前也直擊楊俊瀚與張旖旂確實出雙入對。

不過根據蘋果報導，「姊弟戀」女主角張旖旂是72年次，今年35歲，和21歲的楊俊瀚相差14歲。

楊俊瀚上個月才在日本大學田徑錦標賽100，公尺決賽飆出10秒11全國新紀錄，也是今年雅加達亞運的重點奪牌選手。



中央社報導指出，雖然身為運動明星，私底下的楊俊瀚個性低調，沒想到會被週刊跟拍，讓他和主播女友戀情曝光。



楊俊瀚晚間在臉書用他和張旖旂兩人的名字發表聲明，大方透露兩人已經交往一陣子。不過他希望私人感情不要浪費太多媒體版面，也謝謝大家的關心。

謝謝大家對俊瀚跟旖旂的關心，我們已經交往一陣子，不過私人感情不希望浪費太多媒體版面，請大家繼續關心運動選手在場上的表現，持續為我們加油！謝謝！ 俊瀚x旖旂 2018.07.11

女主角張旖旂同樣也在自己的臉書，分享楊俊瀚的貼文。網友對於楊俊瀚的po文紛紛按讚，並接力留言說: