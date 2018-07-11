玉山最新高度揭曉　測量史上一度高達4000公尺

（台灣英文新聞／宇妍 綜合報導）玉山國家公園管理處（以下簡稱玉管處）今(11)日發布消息指出，內政部國土測繪中心在玉管處協助下，於105年至106年多次至玉山，實施玉山正高檢測作業。同時以水準測量、衛星定位及重力測量等方式交互重複檢測，獲得最新測量成果為3,952.430公尺。

因此目前官方公布玉山高度及在玉管處官網及相關解說宣導資訊，仍標示玉山高度為3,952公尺，沒有改變。

台灣第一高峰「玉山」，是東北亞最高峰，玉山主峰線是國內最熱門的登山路線，登上玉山眺望壯麗山容，體驗雄渾的氣勢，並與主峰石碑(標高3,952公尺)合影留念，是所有登山愛好者共同的願望。

測量成果得來不易。玉管處也呼籲，山友們走入山林的同時，理當學習照顧山林、學習自我負責的登山安全，謙卑面對大自然的瞬息萬變。唯有安全下山，才能挑戰更多的山林。

關於玉山高度測量的歷史，玉管處在官網指出，「玉山」之名始於西元1685年《臺灣府志》。而玉山高度的首次測量，是在日治時期，由參謀本部測量部，測量到比富士山(海拔3,776公尺)更高，於1897年改名為「新高山」。

1904年台灣總督府臨時土地調查局，測得高度3,945公尺，1909年重新測量將標高更正為3,962公尺。1925年又依水準測量方式精密重測，主峰標高3,950公尺。

1947年台灣省政府將「新高山」又更名為玉山，1957年由美國遠東陸軍製圖局測出高度為3,997公尺，因於1967年將高3.5公尺的于右任銅像豎立於玉山山頂，玉山一度擠進4,000公尺高峰。

玉山主峰高度由於不同測量方法、技術與設備之進步，得到的結果會有些微差距。

參考前聯勤測量隊於民國65至68年，以間接法三角高程測量結果為3,952.348公尺。民國92年內政部土地測量局測量(現改制為內政部國土測繪中心)玉山主峰三角點為3,951.798公尺。

最近一次於105至106年內政部國土測繪中心以正高測量得到最新成果3,952.430±0.045公尺，是目前測量技術所能達到最高精度。

圖為日治時期玉山山頂。中央社