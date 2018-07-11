片皮鴨大方送！ 台南大員皇冠假日酒店推餐飲優惠

迎接暑假餐飲旺季的到來，台南大員皇冠假日酒店推出多項餐飲好康優惠活動，彩豐樓人氣美食非吃不可的「廣東掛爐片皮鴨」，凡7/31前平日包廂用餐達最低消費就免費送；平日晚餐時段用餐者拍照打卡上傳FB者，再送「綜合點心籠」；平日午餐時段點用蒸籠類指定菜色，每一道通通享NT$88優惠價，超值美食禮遇就是要讓更多美食家，將彩豐樓收錄為必吃口袋名單，盡情地享受粵式料理又能省荷包。

台南大員皇冠假日酒店彩豐樓中餐廳由香港名廚袁東海掌舵，主打正宗粵系菜色，其中老饕的必點美食「廣式掛爐烤鴨」，以桌邊服務方式上菜，點購率與回購率最高。鴨肉是精選70天3-3.5公斤重的宜蘭櫻桃鴨，鴨肚內均勻塗抹「粵式醃醬」，外皮刷上以麥芽糖與紅醋調合黃金比例的「醋淋汁」，風乾8小時後，加入蘋果木吊爐烘烤50分鐘，鴨皮香脆油潤、鴨肉飽口多汁、鹹醬香味十足。其中烤鴨的料理方式很多元，5種吃法分別是「松仁鴨鬆、薑蔥醬爆鴨架、豆腐酸菜鴨湯、香芹瑤柱鴨肉粥」任君選擇，1隻鴨最多可選3吃。自營運以來，始終高朋客滿，尤其獨立式的8間包廂更是得早早預訂才行。因應暑假人潮，彩豐樓祭出超值優惠活動，即日起至2018年7月31日止，平日(週一至週五)預訂6-8人的小包廂午餐低消NT$6,000起，晚餐低消NT$8,000起，當日贈送半隻烤鴨2吃。10人以上中大包廂午餐低消NT$10,000起，晚餐低消NT$12,000起，當日贈送1隻烤鴨3吃。

彩豐樓除了有片皮鴨讓人吮指回味之外，還有各式港點也是非吃不可的佳餚，超值優惠讓您輕鬆享受在飯店用餐的樂趣，大舕美食省荷包。即日起至2018年12月28日止，平日(週一至週五)午餐時段，於彩豐樓小吃區用餐者，點用蒸籠類每道原價NT$100至NT$140不等的港點，即日起通通只要NT$88優惠價。平日(週一至週五)晚餐時段，凡用餐者並拍照上傳FB打卡，並設為公開，標註【我在台南大員皇冠假日酒店的彩豐樓用餐「送綜合點心籠」】，即可免費獲得價值NT$320的綜合點心籠。每桌1-5人贈送1份、每桌6-10人則贈送2份。以上專案須另加10%服務費，且週六、週日、國定假日及連續假期不適用。為了維持用餐品質，請事先訂位。訂位專線06-3911899轉6650彩豐樓。