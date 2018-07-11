「馬」上好評，櫃買赴馬來西亞法說叫好叫座

櫃買中心7月10日首度在馬來西亞首都吉隆坡舉辦法人說明會，獲得馬來西亞當地機構法人熱情參與，統計本日法說共吸引投資機構代表213人次參加。

上櫃公司代表表示，參加本次活動之前對於馬來西亞的認識相當有限，馬來西亞投資法人對於台灣資本市場也較為陌生，惟透過本次活動，不僅增進雙方的認識，當地機構法人也頻表示台灣上櫃公司相當具有吸引力，同時對櫃買市場的高殖利率及高週轉率留下深刻印象，認為台灣是值得投資與關注的市場。

櫃買中心表示，本次選擇在馬來西亞舉辦法說會，主要係考量馬來西亞是伊斯蘭資金的重鎮，同時也是東協國家第四大經濟體，近年經濟發展強勁，對於資本市場的投資應有相當高的需求。

由於本次參與法說會的聚積、牧德、譜瑞、環宇、智崴、新普、合晶、胡連、恆耀及大江等十家公司近期均有優異的表現，馬國投資人表現高度投資興趣，因此甚至有多達十位投資人進行同一場會議的情形，上櫃公司代表表示，過去較少為馬來西亞法人注意，透過本次海外法說會的安排，除了提高公司的國際能見度，也讓公司能有機會與當地法人交流，更了解馬來西亞市場，對於企業經營策略也相當有幫助，也有上櫃公司藉由參與本次活動，順道與東南亞策略夥伴進行業務開發，此行達到引資及業務拓展的雙重效益。

本次法說會除安排上櫃公司與馬來西亞當地機構法人直接對談外，為增進馬來西亞當地機構法人對櫃買市場之瞭解，在10日午宴場合特別安排簡報介紹櫃買市場，在場70位外資法人代表專心聆聽，對櫃買中心各項表現甚為驚豔。

櫃買中心本次活動係與國泰證券及馬來亞銀行金英證券(Maybank Kim Eng)合作，Maybank是當地最大金融集團，也是東南亞地區資產管理領域的領頭羊，透過Maybank號召當地主權基金及重要跨國投資機構參與，相信對於東南亞的外資法人認識櫃買市場應有相當助益。