川普將訪英國 恐受到另類歡迎

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導) 美國總統川普將於明(12)日到訪英國,但他將面臨的恐怕不是夾道的熱烈歡迎,而是示威遊行的抗議群眾、一個裸著上半身的巨型「川普寶寶」氣球以及另類的「歌曲抗議」。

過去幾個星期以來,一個在社群媒體上所發動的抗議行動正如火如荼的進行,並成功吸引廣大英國群眾響應,主辦單位要求參與群眾於7月6日至7月12日之間下載《美國白癡》這首已經有14年歷史的老歌,期望能使之登上英國單曲排行榜冠軍。

截至10日,該歌曲已經來到了第18名,雖然離目標排行榜冠軍還有段距離,但目前看來行動似乎奏效。

對於美國人來說,這種抗議形式看來非比尋常,但是英國人用歌曲來抗議已經有十年的歷史了。

川普對於英國人來說,絕對是個不受歡迎的人物,隨著他即將到訪英國,民眾對於他的反感情緒也逐漸升溫。

川普將與伊莉莎白女王以及首相梅伊會晤,但是根據外國領導人訪英的習慣,他將不會到訪唐寧街。

在三天的訪問行程當中,川普絕對不想在倫敦停留太久的時間,以避免直接面對抗議群眾可能發生的尷尬情況,或者說,他並不想看到那顆印著自己頭像的Q版氣球。

A giant 'Trump Baby' balloon is set to be flown close to the UK Parliament during President Trump's upcoming visit to London, after the city's mayor gave it the go-ahead https://t.co/tNxJYl7c8m pic.twitter.com/oTRJoeXaBT