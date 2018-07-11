颱風假北北基不同調　基隆市長貼文朱立倫出國怕被罵才放

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中颱瑪莉亞10日深夜至11日凌晨影響北台較大，11日中午遠颺，然而10日晚間北北基周三是否上班上課不同調，基隆市長林右昌坦言，這個決定很「煎熬」，壓力很大。

10日基隆市與台北市一樣宣布周三正常上班上課，新北則是宣布停班課，消息一公布，基隆與北市臉書被灌爆民眾批評留言，基隆市長周三一早在臉書發文坦言壓力很大，但這是他「應有的責任跟承擔」。

林右昌還原昨（10）日晚上情況：他表示，7點中央氣象局的氣象預報之後，接到雙北的訊息是，台北市傾向不放假，而新北市也傾向「原則不放假」，但部分地區則因為地形氣候的關係授權區長因地制宜，而基隆市因為氣象預報明顯未達放假標準，所以也傾向不放假。但並沒有決定何時要公布。

林右昌表示，到了8點多，新北市突然傳來訊息，不管北市，基市放不放假，他們都已經決定要在九點宣布停班停課，而且希望基隆與台北市也在九點一起宣布。林右昌說，他們收到這個訊息時很錯愕，他因此去電給台北市長柯文哲，他們「推測」朱立倫人在國外，怕被駡，所以「乾脆做出全新北市都放假的決定吧！」

林右昌說，新北的決定讓他壓力真的很大，但由於七點氣象預報資料確實顯示，要放假離達標還有一段距離，所以他只好和柯等到晚上九點四十分，最後一次預報出來，再確認是否放假，但預報仍舊顯示達不到放假標準。

在宣布不放假前，林坦言，他的幕僚勸說「年底要選舉」建議跟著放，但他說要有所擔當，也很抱歉讓民眾放假期待落空。

林貼文一出有人支持，也有人批評。11日，台北市長柯文哲表示，在與氣象團隊討論很久後，得知未達放假標準，故做此決定，另他也為10日宣存下午四點放假一事道歉，解釋應說是晚上不用上班，他犯了錯，學到一課。