泰足球小將全數脫困 但麻煩恐才要開始

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）13名少年足球隊員和教練受困在睡美人洞穴17天後，於昨（10）日全數脫困，雖然泰國官方表示，每個人的健康與精神狀況都良好，但困在黑暗且潮濕的洞穴長達半個多月，醫療團隊擔心師生們會染上恐怖的「洞穴病」，麻煩恐才正要開始！

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，外界俗稱的「洞穴病」就是由組織胞漿菌引起，組織胞漿菌病是一種原發性真菌病，傳染力極強，會引起肺部疾病。專家擔心，師生們恐吸入被鳥、蝙蝠糞便污染的泥土或塵埃中的真菌孢子而感染。

感染者會出現發燒、咳嗽、疲勞等感染症狀，治療上需服用抗真菌藥物3個月至1年才能斷根；免疫力低下者恐會蔓延到肺部以外的器官，且有致命的風險。

此外，陰暗潮濕的洞穴是非常骯髒的，除了蝙蝠帶有諸多的疾病外，若不甚喝到髒水，或男孩穿越洞穴時，身上若有任何的傷口也可能感染鉤端螺旋體病。

輕微者最初的症狀多半與感冒類似，包括發燒、頭痛、腸胃道不適、畏寒、紅眼、肌肉酸痛等症狀，有的還會以腦膜炎症狀表現，嚴重者會出現腎衰竭，黃疸與出血現象。

所幸泰國官方表示，大部分男孩體重平均掉2公斤，雖然接受個別治療與隔離，但整體來說健康狀況不錯，若發生沒感染情況，7天後可順利出院。