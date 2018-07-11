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鞏固邦誼　吳釗燮明率團訪問中美洲友邦

外交部長吳釗燮此行將拜會薩爾瓦多與貝里斯政府首長、國會領導人

By 鄧佩儒,台灣英文新聞－編輯
2018/07/11 16:37

外交部長吳釗燮 (來源 中央社)

（臺灣英文新聞／政治組　綜合報導）外交部長吳釗燮明（12）日將前往中美洲，訪問友邦薩爾瓦多及貝里斯，為期五日的訪問將晉見薩爾瓦多總統、貝里斯總理，以及兩國政府高層。

外交部今午發布新聞稿，表示吳釗燮將於7月12日至17日率團赴訪薩爾瓦多及貝里斯，訪問期間，吳釗燮將向薩、貝兩國高層傳達總統蔡英文對彼此邦誼與雙邊合作關係的重視。

外交部表示，此行是應薩爾瓦多外交部代理部長卡斯特內達（Carlos Castaneda），以及貝里斯外交部長艾林頓（Wilfred Elrington）的邀約。

外交部指出，訪團於7月12日至15日訪問薩爾瓦多，期間將會見總統桑契斯（Salvador Sánchez Cerén）、副總統歐帝茲（Oscar Ortiz），以及多位薩爾瓦多政府首長與國會朝野領袖，就強化雙邊關係與未來合作計畫交換意見。

吳釗燮也將會晤中美洲統合體（Central American Integration System）秘書長席瑞索（Vinicio Cerezo），瞭解我國與中美洲統合體合作計畫的推動現況。此外，吳釗燮還將主持今年臺灣獎學金計畫受獎生頒獎典禮，以及視察我國駐薩爾瓦多大使館等。

外交部提及，訪團將在7月16日至17日間轉赴貝里斯，訪問期間將謁見總理巴洛（Dean Barrow）、會晤政府與國會首長，並視察我國駐貝里斯大使館。

外交部續指，吳釗燮訪貝里斯期間也將接受外長艾林頓授贈貝里斯「卓越勳章」（Order of Distinction），以表彰其對促進臺貝政府與民間密切交流，以及鞏固兩國邦誼的卓越貢獻。

 
吳釗燮
中美洲友邦
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