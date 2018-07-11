颱風「瑪莉亞」遠離　全台已知8人輕傷

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央災害應變中心今(11)日表示，統計災情顯示，全台截至下午二時為止共有8人受傷。停電戶數仍有3435戶，預計今天午夜前完成復電。



內政部長葉俊榮下午主持中央災害應變中心第7次工作會報，中央社引述內政部報告內容指出，截至今天下午2時止，瑪莉亞颱風共造成全台8人（7男1女）受傷，均為輕傷且集中發生在台北市，分別為被路樹絆倒，或是騎車摔傷等情況。

另外，累計疏散撤離3438人，最高收容1054人、目前1001人。

11日凌晨風雨最強，新竹縣五峰鄉羅平道路8公里處道路崩塌，也造成五峰山區千戶停電。（新竹縣消防局提供）中央社

全台農業災損部分，農委會統計表示，災損金額將近新台幣130萬元，主要為新北市、桃園市和新竹縣等地。



另外，截至中午12時30分止，全台土石流黃色警戒為104條，農委會將持續和各縣市地方政府保持聯繫。



農委會表示，台北果菜批發市場今天平均菜價每公斤28元，相較昨(10)日的蔬菜供應量減少33.4%、菜價跌幅24.3%，整體市場狀況穩定。後續將持續注意交易價格和供應情形。

台北市傳統市場11日上午有不少攤商休息未營業，但仍有菜販出門擺攤，不少民眾前來採買蔬菜。中央社

這次颱風期間造成全台停電戶數曾達5萬9485戶，目前仍有3435戶停電，經濟部表示，有信心在今天午夜前完成全數復電。



葉俊榮總結表示，各單位對這次防颱應變都盡心盡力，整體災情不大，且颱風所帶來的雨量也為台灣解渴，天佑台灣。對於協助防颱的各個單位，都致上最深感謝和嘉勉。

竹圍附近有紅綠燈在颱風時受損。(照片來源:讀者提供)

今(11)日早往來台北市與基隆的公車正常發車，不過路口紅綠燈卻被強風吹歪了。中央社