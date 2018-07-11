誠品行旅即日起推出暑假限定「饗樂,不設限」

二十世紀著名的美國大文豪海明威曾說「假如你有幸年輕時在巴黎生活過，那麼巴黎將永遠跟隨著你，因為巴黎是一席流動的饗宴」。喜愛歐式美好生活步調的旅人，亦能就近在城市的後花園，享受緩慢的生活節奏。eslite hotel誠品行旅為讓旅人能在炎熱的夏日裡輕鬆品味美食，特別汲取巴黎小酒館美味、實惠、便捷的飲食思維。

自即日起至8/31於二樓In Between之間餐廳推出暑假限定「饗樂，不設限」活動，突破傳統點餐模式，由主廚依時令及清爽風味為主軸，規劃一系列多達30道的「仲夏之間輕饗宴」義法菜單，匯聚前菜、沙拉、湯品、主餐及甜點各品項，隨心情自由選搭，2人任選6道NT$2,340，3人任選9道NT$3,420，午晚間時段皆適用。

豐富的菜色包括由美國菲力牛肉與鵪鶉蛋共冶細緻滑嫩口感的「頂級牛肉塔塔」；採用紅酒燉牛肉手法豪邁演繹的「西西里牛舌」；以金黃龍蝦湯與蔬菜熬製的湯底華麗烘托夏日海潮鮮味的「利佛尼斯海鮮湯；將緊實多汁的岩龍蝦佐以自製手工麵條的「龍蝦義大利麵」；選用來自台灣東部海域、每隻重達7斤以上的「爐烤鬼頭刀佐地中海蕃茄沙沙」；將肉質柔嫩的里肌部位揉合多種香料浸泡一夜入味的「爐烤伊比利豬里肌佐紅酒醬汁」；以蕃茄烘托濃郁豆香的「野菇雞肉捲佐義大利燉豆」等。

鍾情極致美國牛肉風味的饕客，亦可選擇「頂級美國菲力牛排」、「頂級美國肋眼牛排」、「美國頂級紐約客」、「美國頂級老饕」…等，邀請旅人在充滿城市綠意的用餐環境中放慢腳步，用舌尖恣意漫遊夏日美好光景。

仲夏之間輕饗宴 讓心情成為味覺主人

在動與靜之間感受生活，以緩慢的飲食，打開旅人的各種感官，探索城市的味覺。In Between之間餐廳擁有几淨明亮的超廣角視野，隨著白宙與黑夜的變化，分別引進松菸綠地與都會夜色二種景致，指尖時光在此，彷彿流轉的更加輕柔。為讓旅人能在炎夏之際，以更愜意的方式享受都市裡的慢生活，即日起推出「饗樂，不設限」活動，依時令與輕盈口感為準則編排一系列菜單，並打破傳統點餐模式，任心情自由隨選喜愛的料理，體驗靈活的用餐食趣。

【前菜、沙拉、湯品】特別推薦法國經典名菜「頂級牛肉塔塔」，肉質柔嫩的美國頂級菲力拌入乾蔥碎、法式芥末醬、蝦夷蔥及酸豆，並以鵪鶉蛋賦予入口即化的滑順口感，搭襯烤至香脆的法國麵包、大酸豆及綜合生菜，更具鮮明層次；「凱撒沙拉與鹹蛋黃」為傳統沙拉注入東方視野，以刨碎的鹹蛋黃取代帕馬森起司，牽引咀嚼間的鮮鹹氣息；「酥炸蟹肉餅佐塔塔醬汁」取用風味鮮美的花蟹於簡單調味後揉入蛋黃醬，以保持酥炸後的溼潤口感，伴隨洋蔥、酸黃瓜、酸豆及巴西里碎等調製的醬汁，散發輕盈爽口的夏日滋味；「西西里牛舌」選用澳洲穀飼牛肉，有別於傳統薄切形式，主廚特別以豪邁的厚切滿足饕客味蕾，並取材紅酒燉牛肉烹煮手法煨入濃郁香氣。

【義大利麵、燉飯】則推薦義大利家常料理「香腸花椰菜貓耳朵」，以義大利香腸提昇濃郁香氣，與乾辣椒、青醬、花椰菜一同搭配富有嚼勁的貓耳朵，堆疊出清爽的多層次口感；「龍蝦義大利麵」選用肉質彈Ｑ的岩龍蝦，以乾煎手法展現清甜原味，再以龍蝦湯汁與小蕃茄清炒手工自製的義大利麵，為彈牙的麵體疊上鮮與酸二種美好氣息。

【主菜】首推「爐烤鬼頭刀佐地中海番茄沙沙」，選自台灣東部海域每隻重達７斤以上的鬼頭刀，其質地厚實略帶酸味，主廚先冷藏熟成3-7天讓肉質更加柔軟，再連同魚皮一同香煎至外酥內嫩，最後與蒜片、百里香及奶油烘烤出鮮美香氣；「國王鮭魚佐羅勒鯷魚醬汁」則首次選用養殖於純淨紐西蘭水源的國王鮭魚，其擁有如頂級和牛般入口即化的夢幻口感，結合低溫烹飪及香煎手法表現清爽原味，再以鯷魚醬堆疊鹹鹹香香的亮麗尾韻；「爐烤伊比利豬里肌佐紅酒醬汁」則將富有豐美油脂的里肌部位與百里香、迷迭香及乾蔥真空浸泡一夜，封存芬芳的香草氣息；「野菇雞肉捲佐義大利燉豆」選用台灣土雞腿肉包覆炒香過的蘑菇及牛肝菌菇，綴以由蕃茄烘托入味的撲鼻豆香，完美襯出雞肉的細嫩口感；「爐烤波士頓龍蝦」擁有碩大肥美的雙螯與飽滿肉質，每隻重達600公克，邀請旅人品味奢華的海洋滋味。

IN BETWEEN之間餐廳 啟動味覺地圖的現代料理

位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，設有138席座位，通透明亮的全幅落地窗迎進超廣角視野，白天是松菸綠地，晚上能遠眺台北101無敵夜景，細緻展現二種時尚人文風景，為一處鬧中取靜的城市綠洲。主推西式創意料理，著重當季與當令食材，並揉和各國料理手法靈活運用，讓料理猶如一道道的藝術品，同時亦提供老饕牛排、波士頓龍蝦及每日直送鮮魚等精緻食材，為旅人開啟味蕾尺度，以感官遊走餐點、醇酒、樂音之間。