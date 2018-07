(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)川普在推特上發文指出,巨大藥廠輝瑞終於妥協,表示願將價格降回原本水準。

川普說,他稍早和輝瑞執行長伊恩·瑞德(Ian Read),及美國衛生及公共服務部長亞歷克斯·阿扎(Alex Azar),進行討論,最後説服輝瑞公司,撤回調漲藥品價格計劃。根據《美聯社》,輝瑞發佈聲明,表示瑞德已同意,延後藥品漲價時間,來給川普加強美國健保系統的機會。

Just talked with Pfizer CEO and @SecAzar on our drug pricing blueprint. Pfizer is rolling back price hikes, so American patients don’t pay more. We applaud Pfizer for this decision and hope other companies do the same. Great news for the American people!