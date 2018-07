Whatsapp印度登報 全面打擊假新聞

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導) Facebook旗下的即時通訊軟體Whatsapp,10日在印度各大英文及北印度語報紙,刊登了一則全版廣告,呼籲用戶共同抵制假新聞,並提供十項假新聞分辨要點供用戶參考。

日前印度民眾因誤信在Whatsapp上流傳的假新聞,造成逾20人遭私刑暴力枉死,登報之舉被視為是Whatsapp的止血行動之一。

Whatsapp公布的要點包括:注意訊息是否為舊聞、收到令人憤慨的資訊或新聞後轉發前請三思、內容是否過於誇張不合理、可疑新聞或資訊通常錯字連篇。

許多網站會做大量假新聞來騙點閱與流量,或者是達成某種政治目的或經濟利益。

Whatsapp在印度擁有超過兩億用戶,官方最近祭出了新功能來阻止謠言繼續散播出去。

Whatsapp日前也向全球發布了一個的新功能,此功能可以顯示訊息於何時被傳送,而非由訊息撰寫者標註時間。

WhatsApp rolls out 'Forward Labels' to identify forwarded messages and curb fake news dissemination#WhatsApp #FakeNews https://t.co/sWujf4nilL pic.twitter.com/NEDwRDdrkk