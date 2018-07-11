瑪莉亞颱風帶來9000萬噸水量　相當於石門水庫1/3容量  

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局今(11)日接近中午時解除瑪莉亞颱風陸上颱風警報。水利署北區水資源局統計，瑪莉亞颱風為石門水庫集水區帶來約200毫米的雨量，可以為水庫帶來9000萬噸的水，接近水庫設計容量的3分之1。蓄水率可望從昨（10)日晚7時的42％，一舉上升至85％。

經濟部水利署表示，受瑪莉亞颱風通過影響，自昨(10)起中部以北地區均有降雨，尤其北部地區雨勢明顯。

不過離島澎湖地區因無降雨，湖庫蓄水量仍偏低，需由海淡廠增加出水量因應，維持目前水情稍緊綠燈；其餘地區水情為正常藍燈。

水利署依目前水情評估，全台民生及產業至9月底前可維持穩定供水，農業二期稻作自7月起陸續開始供灌。

《自由》報導，由於瑪莉亞颱風帶來豐沛雨量，迄今(11)日中午，大壩水位235.66公尺，蓄水量1億3000萬噸，蓄水率64%。

而且水庫持續進水中，下午一時左右蓄水率更達到65.3%(如下圖)。讓調配用水的北水局人員，也鬆了一口氣。

圖片資料來源: 經濟部水利署官網

《自由》報導，石門水庫集水區從今(2018)年3月開始，因雨量偏少，水情持續不佳。水利署6月8日起把桃園地區的水情燈號，由正常藍燈調整為水情稍緊的綠燈。加上今年梅雨量偏少，石門水庫6月15日的大壩水位222.5公尺，蓄水量5900萬噸，蓄水率僅29.8％。

這段期間，石門水庫集水區僅靠3天的端午連假小有進帳，以及午後陣雨的挹注，來穩定水情。