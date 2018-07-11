出身寒門卻精通5種語言  洞穴受困學生阿杜的啟示

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身。」孟子的這番亙古名言，對受困泰國洞穴18天的少年阿杜而言，再貼切不過了。

今年14歲的阿杜（Adul Sam-on），沒有顯赫的身世背景，沒有時下紈褲子弟的豐沛資源，他甚至沒有國籍。但當首批英國救難人員在洞穴深處發現這批受難師生時，卻也是他，用流利的英語扮演通譯角色。除了英語，阿杜還精通泰語、緬甸語、中文與佤族語。

遭逢苦難時，人們總是需要能激勵人心的故事，阿杜就是那道光。

紐約時報報導，出生泰緬邊境的阿杜，來自亞洲跨國民族佤族。生長在游擊隊佔據、毒品走私猖獗的緬甸地區，黯淡前景可想而知。為了讓阿杜受教育，逃離文盲、貧窮，以及淪為游擊隊的下場，父母在他6歲時偷偷將他送入泰國，託付給美塞縣（Mae Sai）一對浸信會牧師夫婦。

阿杜與教練及另兩名受困學生，都屬無國籍少數族裔，他們早已習慣今天穿越緬甸邊界，明天可能就回來泰國踢足球的日子。漂泊不定、顛沛流離，都是尋常。據報導，光是泰國就有44萬名無國籍人士，他們缺乏法律保障，也容易被人蛇集團或不肖雇主利用。

吃過苦的孩子，有著一股不服輸的底氣。

在泰國Ban Wiang Phan School學校就讀的阿杜，學業成績優異，再加上體育表現傑出，使他獲得免學費、免費午餐的待遇。沒有國籍的阿杜，無法取得任何國家的公民身分，但也是這殘酷的命運，淬鍊了他的心志。校長Punnawit Thepsurin說道，「無國籍的孩子，都有一種奮發向上的拚搏精神，阿杜就是最出類拔萃的一個。」

或許阿杜的上進，有部分也得歸功於完好的家教。儘管一貧如洗，做人的道理可不能少。阿杜的父母在一封信件中對他諄諄教誨，「從洞穴獲救後，記得向每一位官員致謝。」

一無所有的人，特別懂得珍惜，特別懂得感恩。