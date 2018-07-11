研究：嬰兒提早食用固體食物 可提升夜晚睡眠品質

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）英國最新研究發現，提早餵食嬰兒固體食物，嬰兒睡眠時間比較長，半夜醒來次數也較少。

英國廣播公司BBC報導，相較於6個月全母乳的嬰兒，嬰兒在3個月大時，除了餵食母乳，若提前添加固體食物，可改變嬰孩的睡眠模式。

這項結果發表在9日出刊的美國醫學會小兒科學期刊（JAMA Pediatrics）。研究團隊來自於倫敦國王學院（King's College）和倫敦大學（University of London）。

研究團隊將1303名嬰兒分為兩組，一組全母乳哺育到6個月，另外一組3個月大時則開始添加固體食物。

研究結果顯示，3個月開始食用固體食物的嬰兒睡眠時間平均多了至少16分鐘，半夜醒來和哭鬧次數也較少。

學者表示，有鑑於嬰兒的睡眠會直接影響父母的生活品質，千萬不要小看這短短的16分鐘，換算下來，父母每周可多睡兩小時，即便微小變化也可為生活帶來小小的改善。

報導中，專家也提到，對於年幼的嬰兒來說，最佳的固體食物是搗爛或煮爛的水果和蔬菜，包含：歐洲防風草、馬鈴薯、山藥、地瓜、紅蘿蔔、蘋果和水梨等蔬菜；水果則為：桃子、甜瓜等。另外，也可於配方奶或母奶中添加米精、麥精。

專家表示，每個寶寶的狀態不同，有些一開始可能接受度不佳，需要較長的時間來適應食物的質地，這是必經的過程，家長別氣餒，在寶寶完全接受固體食物前，請家長大膽嘗試，並提供多種類和變化的食物。