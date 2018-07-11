5巴士400計程車穿梭新加坡  打造屏東觀光熱潮

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為宣傳屏東觀光，屏東縣去年跨海在香港巴士登廣告，效果十足引起網友熱烈討論，今年屏東縣政府再度跨海行銷，這次瞄準新加坡旅客，透過簡單霸氣的口號，400輛計程車及5台大型巴士穿梭新加坡街頭，傳遞屏東蔚藍海岸形象。

交通部觀光局資料顯示，近10年，港澳及新馬來台遊客逐年增加，去年香港及澳門來台觀光遊客人次達到170萬，僅此於中國，而新加坡遊客也有32萬人次。墾丁是來台遊客必造訪的景點，近年來自由行十分受到旅客患有，而交通部觀光局最新公布「2017年來台旅客消費及動向調查」報告中，墾丁國家公園也是外國觀光客最喜歡的台灣十大景點冠軍，顯見屏東是海外遊客來台的首選。

為強化屏東觀光印象，屏東縣政府近年在海外推出形象廣告，去年暑假「沒來過屏東，別說你到過台灣」的廣告詞，登上香港街頭雙層巴士，成為香港吸睛街景，並在社群網路上引發熱烈話題。

今年縣府鎖定新加坡進行另一波車體廣告宣傳，4月起400輛包裝著屏東美麗海岸景色的計程車，穿梭於新加坡街頭巷弄，7月至9月暑假期間，再加上5台大型街頭巴士，行駛商圈購物路線，就是要讓新加坡民眾「看到」、「知道」屏東！

除了強打海外形象廣告，屏東縣政府近年也積極參與國外旅展，去年與台南、高雄、澎湖等在日本舉辦南台灣四縣市聯合推介會，頗受日方注目，今年也計畫組團前往泰國、新加坡參加旅展，同時在日本大阪舉辦推介會，一波波密集行銷屏東，提升屏東國際知名度及能見度，吸引更多遊客造訪屏東。

透過簡單霸氣的口號，400輛計程車及5台大型巴士穿梭新加坡街頭，傳遞屏東蔚藍海岸形象。（圖片來源：屏東縣政府提供）

透過簡單霸氣的口號，400輛計程車及5台大型巴士穿梭新加坡街頭，傳遞屏東蔚藍海岸形象。（圖片來源：屏東縣政府提供）