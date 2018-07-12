常懷疑自身能力？速學3招與冒牌者症候群和平共處

（台灣英文新聞／實習編輯 蔣佩庭綜合外電報導）你是否擔心有朝一日你的朋友或是家人會發現你的成功其實是來自於你的運氣，儘管所有的成就都指向你的優秀才能？專家稱這種感覺為「冒牌者症候群」。

時代雜誌(TIME)報導，以下是冒牌者症候群的行為模式：

任何小失誤都會讓他們質疑自己能力的「完美主義者」 沒有掌握所有知識而覺得自己很愚蠢的「專家」 不能輕易克服任務而覺得自己不夠優秀的「天才」 覺得需要尋求幫助因此會感到很失敗的「獨行俠」 沒有完成事情而感到壓力的「超人」

專家表示，冒牌者症候群適用於任何無法相信自己是成功的人，而且目前沒有任何一項原因可以完整解釋此現象。有些專家認為，冒牌者症候群與其個性格特徵有關，如焦慮或神經質，而其他專家則關注於成長背景，像是，你的父母永遠認為你的成績不夠好等等。除此之外，外在環境也有可能是造成此症狀的一個原因，例如處在一個充滿刻板印象的環境裡。

那該如何面對冒牌者症候群？專家有幾項建議：